ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¶¨²ñ¡¢ÃÏÊý¥Á¡¼¥à»Ù±ç¡¡Éô°÷¤ä»ØÆ³¼ÔÉÔÂ¡¢AI¤â³èÍÑ
¡¡Éô°÷¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÎÉÔÂ¤ËÇº¤àÃÏÊý¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ê¤É¤¬¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤ÎÇÉ¸¯¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Îý½¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬Ãì¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÏÄ»¼è¸©¤È²Æì¸©¤Ç¼Â»Ü¡£Ãæ±û¶¥µ»ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤»î¤ß¤À¡£
¡¡½æÉ÷½÷»Ò¥¯¥é¥Ö¡ÊÄ»¼è»Ô¡Ë¤Ï2001Ç¯¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡£¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÉô°÷¤¬¸º¾¯¡¢¸½ºß¤Ï3¿Í¤À¡£¶áÇ¯¤Ïµ¬Äê¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¿ô¤Î8¿Í¤òËþ¤¿¤»¤º¡¢¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÉôÄ®¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡ÊÄ»¼è¸©ÆîÉôÄ®¡Ë¤â¡¢Á°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤Ë¤è¤êÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¡£½Õ¤«¤éµÞ¤¤ç»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ¤¬Î¾¥Á¡¼¥à¤ò¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤·¤Æ¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç·î1ÅÙ¡¢Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ÎÎý½¬²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏB¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌÚÂ¼»Ì¿Í¤µ¤ó¡£½µ1ÅÙ¤Î¥ê¥â¡¼¥ÈÎý½¬¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡¹çÆ±¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤ÇÁª¼ê¿ô¤Ï8¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢º£¸å¤Ï»î¹ç½Ð¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤â³«¤±¤½¤¦¤À¡£