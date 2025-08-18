【パティスリーピネード】秋の味覚とハロウィンスイーツが期間限定登場
全国にベーカリー＆パティスリーを展開する「パティスリーピネード」から、秋の訪れを感じる新作スイーツが登場します。紅あずまや国産和栗、北海道産かぼちゃなど、秋ならではの素材をふんだんに使用。さらにハロウィンシーズン限定で、人気の「シャンティちゃん」や「かぼちゃのプリン」がおめかしして登場します。季節感あふれる彩りと味わいで、ティータイムや贈り物にぴったりです。
紅あずまや和栗を使った秋限定モンブラン
ほっくり甘い紅あずまを使った「紅あずまのモンブラン」（670円・税込）は、洋梨入りのタルト生地に濃厚なモンブランクリームを絞り、アーモンドチュイルを添えた贅沢な一品。
9月限定の「ほうじ茶のプチモンブラン」（1,800円・税込）は、香ばしいほうじ茶クリームと渋皮栗をあしらい、秋の香りを存分に楽しめます。
10月には国産和栗を使ったモンブランや、和栗とほうじ茶を組み合わせたプチモンブラン（1,850円・税込）も登場。
ダノン ビオ®秋限定♡和梨＆紅ふじりんご・マスカット＆アップルで世界旅行気分
ハロウィン仕様のシャンティちゃん＆かぼちゃプリン
10月からは、累計販売数4万個を超える人気スイーツ「シャンティちゃん-マロンショコラ-」（590円・税込）が魔女の帽子姿で登場。アーモンドの香ばしさとふわふわのホイップクリームが相性抜群です。
また、「ハロウィンかぼちゃのプリン」（540円・税込）は、北海道産かぼちゃペーストの濃厚な味わいに、おばけやコウモリ型のアイシングクッキーをトッピング。
見た目も可愛らしく、ホームパーティーにもぴったりです。
販売期間と店舗情報
新作スイーツは2025年9月1日から順次販売開始。商品によって販売期間や価格が異なり、一部取り扱いのない店舗もあります。
原材料の状況により、販売期間や仕様が変更される場合がありますので、訪問前に店舗情報をチェックしておくと安心です。
全国のパティスリーピネード店舗で、秋だけの味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。
秋の味覚で、心までほっこり温まる時間を
和栗や紅あずま、かぼちゃなど秋ならではの素材を使ったスイーツは、見た目も味わいも季節感たっぷり。ふんわり甘い香りに包まれながら、ひと口ごとに秋の幸せを感じられます。
ハロウィン仕様の可愛らしいスイーツは、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったり。この秋は、パティスリーピネードの限定スイーツで、心までほっこり温まるひとときを過ごしてみませんか。