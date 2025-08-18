大谷翔平ダルビッシュから初回ヒット…フリーマン3ランで先制のホームイン！首位攻防戦でドジャースがいきなり4点リード

◆ロサンゼルス・ドジャース−サンディエゴ・パドレス 17日（日本時間18日午前5時10分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日（日本時間17日）、ホームでパドレスと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場した。

ドジャースは15日からのパドレス3連戦で2連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でパドレスに1ゲーム差の単独首位に再浮上。前日16日、大谷は2打数1安打2四球、得点2の成績だった。

ドジャースの先発は今季1勝1敗・防御率3.08のグラスノー投手、一方のパドレスは今季2勝3敗・防御率5.61のダルビッシュ有投手（38）が先発した。

1回裏の第1打席、大谷はダルビッシュとの今季初対決で、カウント2−2からの5球目、低めの直球をはじき返し、ライト前へヒットを放って出塁。1死1、2塁となって4番フリーマンにスリーランホームランが出て大谷とベッツも生還し、MVPトリオの3得点でドジャースが3点を先制した。大谷はメジャートップ独走の今季118得点目となった。2死走者なしとなって6番パヘスにソロホームランが飛び出し、ドジャースが4−0とした。