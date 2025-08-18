◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍８―９法大（１７日・Ｇ球場）

左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していた巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が復帰３戦目に臨み、復帰後初安打を含む３安打と万全をアピールした。３軍の法大戦（Ｇ球場）に「１番・三塁」で先発出場。「結果出ましたけど、まだまだこれからですね」と振り返った。

失敗を恐れず、積極的に仕掛けた。初回の第１打席は投手強襲の内野安打。４回２死の第３打席はカウント１―０から右前安打、７回の第４打席は初球を捉え、打球が左翼手の頭上を越える二塁打。１６日の慶大戦（Ｇ球場）では３打数無安打に終わっており「打たされて自分のスイングができてない」と反省。しっかり修正し「打者有利のカウントになっていて、思い切ったスイングができた」とうなずいた。

イースタン・オイシックス戦（１９〜２１日、ハードオフ新潟）から２軍に合流予定。「結果を気にして消極的になっていると、振れなくなってしまう」という前半戦の課題は、解決しつつある。「２軍戦に戻っても継続してやっていけたら」。着実に階段を上っていく。（臼井 恭香）