ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1に金子きょんちぃ「なんだあいつ。いいやつなのかよ」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ（31歳）が8月17日、自身のX（Twitter）を更新。メンバーのすがちゃん最高No.1（33歳）について、「なんだあいつ。いいやつなのかよ」と再認識した出来事を報告している。
きょんちぃはこの日、「お財布を電車に忘れて、カードも身分証も何もかもない一文無しに」なったと明かしたが、そのときに「すが最がPayPayでまぁまぁ送ってくれました」と、困っているきょんちぃに、すがちゃんがPayPay経由でお金を送ってくれたそう。
そんなすがちゃんの優しさに、きょんちぃは「なんだあいつ。いいやつなのかよ」とつづった。
なお、財布は「ちゃんと見つかってちゃんと帰ってきます！！」と無事に手元に帰って来た、とのこと。そして「嫌なことあるとちゃんとはっぴーなことあるね」と結んだ。
これにファンからは「すがちゃん、本当に最高No.1だった」「すが最いいやつだなぁ」「すが最って略すんだ（笑）」などの声が上がっている。
