◆これまでのあらすじ



正輝（30）と萌香（27）は、付き合って4ヶ月。けれど萌香は、正輝の大親友が女性の莉乃（30）であることに不安と疑問を抱いていた。



男女の友情が成立すると信じられない萌香は、莉乃とふたりで飲みに行くという正輝に「ヤキモチ妬いちゃう」と素直に伝える。



けれど正輝は莉乃との約束をキャンセルするのではなく、ダブルデートに変更したのだった。



Vol.5 ＜萌香＞



「私…ちょっとだけ、ヤキモチ妬いちゃうかも」



莉乃さんより、彼女の私を優先してほしい。



そんな気持ちで昨晩勇気をだして伝えたというのに…私は一体何をしているのだろう？



疑問を胸に抱きながら、乾杯の掛け声とともにグラスをテーブルの上で合わせる。



冷たいナチュールワインはしっかり美味しくて、その事実が余計に私を戸惑わせた。



「美味しいね、萌香ちゃん」



「はい、莉乃さん。飲みやすくて」



莉乃さんと会うのは今日で2回目だけれど、相変わらず素敵な人だった。



美人なのはもちろん、いるだけでその場が明るくなるような人。明るくて、冗談がうまくて、さっぱりしていて、魅力的な人。



だからこそ──穏やかではいられない。



“彼女たち”はいつだって、サバサバとした魅力的な女性の姿をしているのだ。



なんの害もない女友達という皮をかぶって、人の彼氏の隣を陣取る女たち。



― 莉乃さん。莉乃さんは違うんだよね？本当に、正輝くんとはなんでもないんだよね？



疑心暗鬼になる気持ちを、私は必死でワインと一緒に飲み下そうとする。



けれど私はどうしても、3年前の出来事がフラッシュバックするのを止められないのだった。

3年前。24歳の私の身に起きたのは、世間一般で言えばごくありふれた出来事だった。



当時付き合っていた彼氏に、浮気されただけ。



そしてその浮気相手は、彼が言うところの“ただの女友達”だった。

「あいつのことは、女として見たことないから」



「あいつも普通に彼氏いるし、マジで何もないって」



私がどれだけ嫉妬しても、何度もそんなふうになだめすかされて──結局やることやっていたことが発覚した時には、思わず笑ってしまったっけ。



バレた時に彼に言われたことは、たしかこんな感じ。



「ごめん…。彼氏と喧嘩したっていう悩み相談に乗ってて…。彼氏より俺を選んでおけばよかったって泣かれたら、ほっとけなくてつい…」



すごく傷ついた。彼のことが大好きだったから、たくさん泣いた。



だけど、胸が張り裂けそうな悲しみを表す言葉よりも、真っ先に私の頭に浮かんできたのは…。



― ほらね、やっぱり。



そんな、自分でも意外なほど冷め切った言葉だったのだ。



男女の間に、友情なんて成立するわけがない───それが、私の持論だ。



もちろん、幼稚園から雙葉で育ち、女性だらけの化粧品会社に就職したという私の環境が、世間的には特殊なほうだという自覚はしている。



だけど、友情から発展する恋愛なんてごまんとある。学生時代なら、むしろ友達が恋人になるルートこそが恋愛の王道だ。



「いい大人なんだから、学生とは違う。大人同士節度を保って理性的な付き合いができる」



そんな意見を耳にすることもあるけれど、とても説得力があるようには思えない。



だって、理性を手に入れた大人は、他にもいろんなものを手に入れているから。



背徳感。



上手な嘘。



割り切った関係。



酔いに身を任せること。



自分自身の本当の気持ちに蓋をすること──。



実際に、私の目の前で男の子たちは、いつもそんな風だった。



「ずっと好きだった。もう友達のふりは続けられない」



そう言われた経験は、1度や2度じゃない。塾の男の子も、上智の同級生も、サークルの先輩も、ただの友達ではいてくれなかった。



少し悩み相談でもしようものなら、彼氏と別れたと報告しようものなら、すぐに安全なふりをやめて目の色を変えてしまう。



そんな現象がありふれているこの世の中で、どうして男女の友情は成立する…なんて言えるんだろう。



だから今夜、9年付き合っているという莉乃さんの彼氏さん──秀治さんが同席していることは、私にとっては何の意味もなかった。



彼氏がいようが彼女がいようが、心が動く時は動いてしまう。あやまちが起きるときには起きてしまう。



それよりも正輝くんが莉乃さんと会うのをやめられない以上、本当に知りたいのは、莉乃さん自身がどういう人なのかだ。



はっきり言って、莉乃さんはすごく素敵な女性だと思う。自分の気持ちに正直に、誠実に向き合っている人のように見える。



莉乃さんが正輝くんのことを親友としか思っていないというのは、きっと、多分、本当のことなのだろう。



だけど。



さっぱりとした莉乃さんの態度を前に、ほんの少しずつ冷静さを取り戻し始めた私の心は──この後、またすぐに乱されることになるのだった。

このお店…『ニュイ』のお料理は、どれも絶品だった。



ブラータチーズも鴨胸のローストも、私の好みドンピシャ。



― 今度は、正輝くんとデートでも来たいな。



莉乃さんと秀治さんに失礼と知りつつもそんなことを考えてしまっていた矢先に、事件は起きた。



正輝のお気に入りだというメニュー、馬肉とマッシュルームのタルタルがテーブルに運ばれてきたのだ。



「私、取り分けますね」



莉乃さんに「いいのに」と恐縮されながらも、これくらいしかこの場に溶け込む方法を思いつかない私は、お料理を4枚の小皿に取り分ける。



ルビーのように美しい、ねっとりと柔らかい馬肉も。ふんだんに散りばめられた、新鮮な生のマッシュルームも。すべて均等に取り分けて全員の手元に届けた、その時だった。



「それでさ、俺も結局行くことにしたんだけど、萌香がその時…」



何気ない雑談をしながらも、フォークを持った正輝くんの手がすーっとテーブルの上に伸びていく。



そして、莉乃さんのお皿に届いたかと思うと…私が取り分けた莉乃さんの分のタルタルから、ごっそりとマッシュルームをさらっていったのだ。



「ちょ…っ。正輝くん、何してるの！？」



ぎょっとした私は、思わず正輝くんの二の腕にしがみついて制止した。



けれど当の正輝くんは一瞬キョトンとした顔を浮かべたかと思うと、ああ、と納得したような笑顔を私に向けて言ったのだ。



「莉乃は、生のマッシュルームあんまり得意じゃないんだよ。



…でさ、萌香と俺でお揃いで買うことにしたんだけど…」



まるで今起きたことになど誰も気づいていないかのように、3人は雑談を続けている。



あとに残されたのは、事態が全く飲み込めないまま言いようのない疎外感の海に放り込まれた私の、空っぽの笑顔だけだった。



― なに、今の。



正輝くんと莉乃さんの間に築かれた、まるで熟年夫婦のような暗黙のルール。



それをたった今目の前で見せつけられた私は、圧倒的な敗北感に打ちのめされてしまっていた。



そしてその衝撃は、私が必死に考えないように閉じ込めていた想像の檻を、完全に開け放ってしまってもいた。



莉乃さんと秀治さんは9年付き合っているっていうけど、だから、正輝くんは莉乃さんと友達やれてるんじゃないの？



正輝くんは、莉乃さんに彼氏がいるから仕方なく私と付き合ってるだけで、本当は莉乃さんが好きなんじゃないの？



莉乃さんと秀治さんは結婚してるわけでもないし、もしも莉乃さんが別れたら正輝くんは…莉乃さんに“行く”んじゃないの？



ゆるしがたい想像に襲われた私は、気がつくと弾かれたように席から立ち上がっていた。



「わ、どうしたの？萌香ちゃん。大丈夫？」



莉乃さんが、びっくりした顔で私を見つめる。



「ごめんなさい、用事を思い出して。ちょっと一本電話してきます」



いたたまれなくなった私はどうにか取り繕って、店の外へと逃げ出すのだった。



― どうしよう、私…。もしも正輝くんが、本当は莉乃さんのことが好きなんだったら…。



「莉乃さんとは、会わないでほしい」



「ヤキモチ妬いちゃうかも」なんていう遠回しな表現が伝わらなかった以上、そんな風にはっきりと口にしなくてはいけないのだろうか。



正輝くんは、やっと巡り会えた私の理想の人だ。絶対に諦めたくはない。



でも、莉乃さんみたいな素敵な人に、私が敵うわけがない。



だけど、これは中学生の恋愛じゃないのだ。大好きな人の人間関係に、自分の気分で難癖をつけるなんて…重い女以外の何者でもない。



そんな女は、莉乃さんとはまるで正反対のお子ちゃまだ。信頼できないと言っているようなものだし、きっと正輝くんを悲しませてしまう。



でも。だけど。でも。だけど…。



せっかく外の空気を吸いにくることができたというのに、頭の中はぐちゃぐちゃだった。



アスファルトから立ち上る昼の余熱が、混乱する気持ちをさらにヒートアップさせる。



― 私、どうしたらいいんだろう。



思わずしゃがみこみそうになってしまった、その時だった。



地面に落ちた私の影。その隣に、すっともう一つの人影が寄り添うのが見えた。



「あ…、秀治さん…」



私の隣に立っているのは、秀治さんだった。



どうやらタバコを吸いに来たらしい。住宅街の暗がりに、電子タバコのスイッチが点滅していた。



「電話、してないね」



「あ…はい。ワインが美味しいから、ちょっと酔っちゃったみたいで。外の空気吸ってました」



優しげな声で秀治さんのほうから話しかけてきたことは、意外だった。



秀治さんは、たしか35歳と言っただろうか。私よりも8歳も年上だし、物静かな人のようで、小一時間ご一緒していてもどんな人なのかが掴めない。



莉乃さんの横で静かに微笑んでいる姿はいかにも“大人の男”という感じでかっこよかったけれど…。



莉乃さんとは違って私と打ち解けようとする様子はまったく見えなかったから、正輝くんも莉乃さんもいない場所でこうしてふたりきりになってしまうのは想定外のことだった。



「あの…先に戻ってますね」



少し気まずくなった私は、正輝くんと莉乃さんについて色々と心配をすることは後にして、ひとまずこの場を去ろうとする。



だけど…そんな私の背中に、秀治さんはさらなる意外な言葉をかけるのだった。



「厄介だよなぁ。嫉妬や束縛なんて無粋なこと、だれもゆるしてくれないから──」



