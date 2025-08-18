◇セ・リーグ DeNA5―4中日（2025年8月17日 バンテリンD）

3年ぶりに日本球界に復帰したDeNA・藤浪晋太郎投手（31）が17日の中日戦で移籍後初登板初先発。5回を投げ5安打1失点、5奪三振の好投を見せた。救援投手が追いつかれ1059日ぶりの日本での勝利はならなかったが、左打者が9人並んだ相手にツーシームを駆使するなど、新しいスタイルを披露した。チームは延長12回の末、5―4で勝利。4連勝で2位・巨人に0・5ゲーム差に迫った。

米国で何事にも動じない心を身に付けた。抜け球を嫌がり、左打者9人が並んだ異例オーダーは屈辱ではなかったのか。藤浪はこう考えた。

「勝手に嫌がってくれる分には、好きなだけ嫌がってください」

データ重視の米球界を渡り歩き「シンプルになれ」と首脳陣に言われ続けた。かつては試合中も投球フォームを試行錯誤し、泥沼に。レギュラーシーズンでは、22年9月23日広島戦以来1059日ぶりの日本のマウンドは「ストライクゾーンにひたすら投げる」というシンプルなテーマで臨んだ。

ストライク率は68％で、荒れ球も健在。最速は156キロ。四球と暴投も一つずつあったが新球種が光った。異国の地で磨きをかけたツーシームだ。4回1死一、三塁。手元で動く150キロで宇佐見を三ゴロ併殺に抑え「狙い通り」と言った。5回まで86球で1失点。勝ち投手の権利を得て降板したが、中川が初球に同点ソロを浴びて復帰後初登板の白星は消えた。それでも「アメリカに行っていたので、自分の勝ち負けは気にしていない。勝ちが消えた感覚もない」と平然としていた。

米国では7時間のバス移動も経験。ベテラン選手がバスガイドのマイクを持って司会をし、若手に歌わせていた。昨年はプエルトリコのウインターリーグに参戦。投球練習に向かうと「工事しているから今は投げられない」と言われたこともあった。

リモートで入団交渉にも出馬した三浦監督は「よく勝負できていた。必死に踏ん張った」と称えた。20年7月30日のヤクルト戦で8人の左打者を並べられた際は7回4失点で負け投手。壁を破った藤浪は言った。「久しぶりの日本。多少の緊張はあった。でもやることは変わらない」。何事にも動じない右腕が先発陣に加わった。（神田 佑）