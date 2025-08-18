18日（月）の『過ぎるTV』は、この夏でついに12シーズン目となった「おしゃれ過ぎる長谷兄ＮＧＫコレクション2025夏」。今回はゲストに、アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」から桜坂しずく役の前田佳織里と朝香果林役の久保田未夢を迎え、吉本芸人イチのシャレオツファッションモンスター“長谷兄”ことティーアップ・長谷川宏の私服をチェックする。今回もナビゲーターは“DJハマー”ことテンダラー・浜本。大阪で活躍するファッション業界のプロ５人が審査する。

©ABCテレビ

長谷兄は、プロたちも「夏のハセ盛り」と舌を巻いた夏満開のスタイルや、あの大谷翔平モデルを取り入れたコーディネートで劇場の楽屋裏を闊歩。さらに珍しいデニムにヴィンテージのバンドＴシャツなど、抜け感のある着こなしでプロを感心させる。もちろん“ザ・長谷兄”なファッションも披露し、久保田と前田も「ヒス！ヒステリック！ヒステリックグラマー！」と素敵過ぎる声で叫びまくる！

©ABCテレビ

また、スタジオにはハセコレでも審査を務める伝説のバイヤー・谷さんが、これから来るであろうトレンドアイテムを着用して登場。なるみも「うそやん…」と驚き、一同も絶句するが、実は機能性もありつつアクセサリーとしても使える万能アイテムだそうで…。全部で４つの使い道があるということで、前田と久保田、岡村もモデルとして試着してみるが、岡村の仕上がりになぜか爆笑が起こる！？

©ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。18日（月）はよる11時10分スタート（※時間変更の場合あり）。TVerでも無料配信。