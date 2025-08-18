「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“5年ぶりに再会した元カノに男が動揺したワケ”に“友情の賞味期限”から“乃木坂46・一ノ瀬美空が明かす、初フロントの決意”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位5年ぶりに再会した元カノから、突然「今夜、泊めて？」のひと言。35歳男は動揺したが…

店の時計が鳴った。24時になると教会の鐘のような音を響かせる、この店のオーナー光江のお気に入りのからくり時計だ。オープンから5年の記念にと、あまり公にはできない筋の大物から贈られたらしい。





会うのが2度目になる萌香ちゃんは、以前よりも親しみやすい雰囲気に感じる。



先月初めて正輝に紹介してもらった時に一瞬だけ怖い顔をしているように見えたのは、きっと少し緊張していたか、単なる見間違いだったんだろう。



― ううん、それとも…。



わずかに感じる“しこりのような心当たり”を確かめるように、私はもう一度ワイングラスに口をつける。



昨日の深夜に正輝から入っていたLINEのメッセージ。それを見た時に感じた“心当たり”を。



★第３位友情の賞味期限：「男の人ってズルい…」結婚して子どもができても、生活が全然変わらない

結婚するか、しないか。子どもを持つか、持たないか。キャリアを追い続けるか、それとも手放すか。



私たちは、人生の岐路に立つたびに選択を重ねてきた。女性の場合、ライフステージに応じて人間関係も変化していく。同じ境遇の人と親しくなることもあるが、それは一時的なつながりにすぎないことも多い。



何にも左右されない“女の友情”は、本当に存在するのだろうか。それとも――友情にも「賞味期限」があるのだろうか。



★第４位センスのいい人が何年も着まわす白Tシャツ【メゾン マルジェラ】の「3パックT」は10万円の価値アリ

肌触りの良いオーガニックコットンを用いた３枚のパックT。メゾン マルジェラらしいアプローチで構築された本作は、まさに酸いも甘いも噛み分けた大人だからこそ惹かれる存在だ。



すべてが同色で構成された一般的なパックTとは異なり、微妙なトーン違いのホワイトというニッチさ。一見どこのブランドが手掛けたものかはうかがい知れないミニマルさ。ヴィンテージTを彷彿させる絶妙な太さのネックリブ。



そして、背面のネック部下にあしらわれたお馴染みの４本の白いステッチが、ブランドのアイデンティティを表す。



★第５位「ファンの声が“1列目”を目指す意気込みに」乃木坂46・一ノ瀬美空が明かす、初フロントの決意とは

灼熱の太陽が照りつける盛夏の昼下がりは、火照った体をクールダウンさせる涼味が恋しくなる。



この日は人気急上昇中のアイドル、乃木坂46の“みーきゅん”こと一ノ瀬美空さんを「麻布台ヒルズ」の地下に潜むビストロにご案内。



大好物だというかき氷を味わってもらうと……。その表情は天使のごとく清らかで、無邪気だった。



