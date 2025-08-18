▼4着ケイアイセナ（吉田隼）ハナという考えもあったが2番手から。あの形だとハミが抜けず、その分甘くなってしまった。

▼5着ヴェローチェエラ（佐々木）ゲートで挟まれたのが痛かった。

▼6着リビアングラス（鮫島駿）伸び伸び走らせようと思って、4角から外に出したが最後は力差かな。

▼7着同着シュトルーヴェ（キング）馬の具合はとても良かった。馬場も気にせず走れた。

▼9着ボーンディスウェイ（木幡巧）ためる形を選択したが、しまいはジリジリ脚を使ってくれた。今後はこういう競馬でも。

▼10着コスモキュランダ（丹内）道中の手応えがイマイチで、捲っていく考えもあったが上がっていけなかった。

▼11着アルナシーム（藤岡）馬場にノメっていたし、コーナーでバランスを崩していた。

▼12着ハヤテノフクノスケ（横山和）4角でステッキを入れて反応はしているが伸び切れなかった。

▼13着アウスヴァール（古川吉）最近の中では頑張ったと思う。

▼14着シュヴァリエローズ（武豊）小回りの二千は少し忙しい。

▼15着ステレンボッシュ（池添）返し馬からキビキビして前進気勢もあったが、3角手前から手が動いてしまった。動き切れていないので、メンタルとしか言いようがない。

▼16着ショウナンアデイブ（荻野琢）返し馬や向正面の走りは悪くなかったが緩い馬場が良くなかった。