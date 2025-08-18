µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡È²òÁüÅÙ¡É¤Î¹â¤µ
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè21½µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿»ì¤Ë¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬¥á¥í¥Ç¥£ー¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤¿¤¯¤ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÇµÌÚºä46¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤È¸åÇÚ¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¤âÄÁ¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤¦¿Íµ¤²Î¼ê¡¦ÇòÄ»¶Ì·ÃÌò¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëµ×ÊÝ¤¬±é¤¸¤ëÇòÄ»¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Î²Î¾§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ó¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¹½À®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤ÈÍê¤ß¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ó¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¡£»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ë¤Þ¤ê»Ò¡£µÜ¾ë¤Ï1950Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¼¡¡¹¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¤È¤Ð¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â·×8²ó½Ð¾ì¤·¤¿Âç¿Íµ¤²Î¼ê¤À¡£NHK¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»À©ºî¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤â¡¢Åö»þ¤ÏÈ¿¶Á¤â¤Ê¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ 1965Ç¯¤ËµÜ¾ë¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇòÄ»¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏµÜ¾ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌöÃæ¡£2025Ç¯¤À¤±¤Ç¤âËÜºî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞW¡Ø²øÊª¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¡¢»°»³Î¿µ±¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù¡¢Ê¿Í´Æà¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤È4ËÜ¤Î±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÄ«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¤ÎÎ¾Êý¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ïµ×ÊÝ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¸ÞÆÁ¤Ï¡¢¿®Ä¹¡Ê²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ÍÄ¤¯¤·¤Æ²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ÎÃäÃË¡¦¿®¹¯¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤À½÷À¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ×ÊÝ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö²È¹¯²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«°ÛÊ¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤ËÍÄ¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤Î»ÅÊý¤¬ÅÜ¤ê¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹¶·âÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶±¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¢¨¡Ë¡£¿®Ä¹¤Ë»÷¤Æ¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢µ¤ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿µ×ÊÝ¤Î±éµ»¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎåÌÌ©¤ÊÊ¬ÀÏ¤³¤½¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Çµ×ÊÝ¤Î±éµ»¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÇòÄ»¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëµÜ¾ë¤Ï¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ò¤¹¤ëËµ¤é¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤äÀº¿À¼À´µ¼Ô¤Ê¤É¤ÎµßºÑ¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ½é¤ÎÌ±´Ö¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤Í¤à¤ÎÌÚ³Ø±à¤ò1¿Í¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤¬µ°Æ»¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ï»ö¼Â¾å°úÂà¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¡»ã»ö¶È¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î·®¾Ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿ðÊõ¾Ï¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢µÜ¾ë¤¬¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿Æ»¤ò¹â¤¤Ç®ÎÌ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬±®¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÇòÄ»¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æµ×ÊÝ¤¬¤½¤ó¤ÊÇòÄ»¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤«¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
»²¾È¢¨ https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=D0009123852_00000
¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë