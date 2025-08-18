12月26日に公開される天海祐希主演の映画『緊急取調室 THE FINAL』の新予告映像が公開された。

2014年1月より4シーズンに渡りテレビ朝日系列で放送されたドラマ『緊急取調室』。本作は、このドラマの劇場版であり完結編。本作は公開延期発表から1年後の2024年6月に公開に向けた再始動を発表。再始動にあたり、脚本を大幅に改稿し、再撮影に臨んだ。

可視化された特別取調室で厄介な被疑者と対峙する、捜査一課の取調べ専門チーム「緊急事案対応取調班＝通称・キントリ」。天海祐希演じる叩き上げの刑事・真壁有希子と、クセ者揃いのベテラン取調官たちが、取調室を舞台に一筋縄ではいかない犯人との“言葉の銃撃戦”を繰り広げ、事件の裏に隠された真実を暴く。10月からは木曜ドラマ枠で『緊急取調室』第5シーズンの放送もスタートする。

キャストには、主人公の取調官・真壁有希子役の天海を筆頭に、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世らお馴染みのメンバーや、杉咲花をはじめとするドラマレギュラーキャスト陣が続投。さらに劇場版のゲストとして石丸幹二、佐々木蔵之介が出演する。

超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）は、災害対策会議に10分遅れて到着する。さらに、その「空白の10分」を糾弾する暴漢・森下弘道（佐々木蔵之介）が現れ、総理大臣襲撃事件が発生する。警視庁は、森下の起こしたテロ事件を早急に解決するため、キントリの緊急招集を決定。真壁有希子（天海祐希）らキントリチームは取調べを開始するが、森下は犯行動機を語らないどころか、取調室に総理大臣を連れて来い!と無謀な要求を繰り返す。森下の取調べが行き詰まる中、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がる。「総理を取調べたいんです。」有希子は真相解明のために総理大臣を事情聴取すべく動き出すが...。熟練のチームワークと緊迫の心理戦。キントリは全てを懸けて、前代未聞の取調べ...内閣総理大臣との最後の闘いに挑む。

劇場版『緊急取調室 THE FINAL』60秒予告劇場版『緊急取調室 THE FINAL』30秒特報映像 公開された予告編には、超大型台風が連続発生し、国家を揺るがす非常事態の最中、災害対策会議に10分遅れて到着した内閣総理大臣・長内洋次郎（石丸幹二）の“空白の10分”を糾弾し、総理大臣襲撃事件を起こす暴漢・森下道弘（佐々木蔵之介）の姿が映し出される。事件の早期解決のために緊急招集された“キントリ”メンバーの取調べに対しても、森下は犯行動機を語らないどころか、取調室に総理大臣を連れて来い!と無謀な要求を繰り返す。森下の取調べが行き詰まる中、長内総理に“ある疑惑”が浮かび上がり、真相解明のために“キントリ”メンバーは長内総理を取調べるべく動き出すことに。「総理を取調べたいんです」これまで100人以上の敵を相手にしてきた“キントリ”だが、国のトップである内閣総理大臣を取調べるというのはまさに前代未聞。総理との面会を望む森下の動機とはいったい何なのか。そして、“キントリ”メンバーは難攻不落の内閣総理大臣を“マル裸”にすることができるのか。そして映像は、不敵な笑みを浮かべながら「悪あがきです、最後の」と力強い表情で返す真壁（天海祐希）の姿で締めくくられる。

あわせて、取調室で真壁、小石川（小日向文世）と対峙し、真壁たちをけん制するかのようなその表情長内総理の姿や記者団に向けて会見をする総理の姿を映し出した対照的な一枚場面写真が公開。

さらに天海と石丸からはコメントも到着。劇場版で、キントリの世界に初めて入った石丸は「天海さんをはじめとするキントリチームは素晴らしかった！ 皆さん、見事なチームワークで私と向き合ってくれました。温かく落ち着きがあり、微笑みを絶やさず、ほどよい距離感を保っている。お互いへの信頼が底辺にあったうえで撮影に臨まれているのが伝わってくるんです。そんな空気感の中、天海さんが主演として監督と徹底的に話し合っているさまは刺激的で、長内を演じる私の背中をどれほど強く押してくださったことか。これが12年続く「キントリ」なんだと実感しました」と天海の座長としての頼もしさを感じつつ「長内は、キントリに立ちはだかる厚い壁となります。激しくクールな戦いが、チームをどのような終着点に導いていくのか。スリリングな展開をお楽しみいただければ幸いです」と語った。

対して主演の天海は「石丸さんの演じる総理大臣との対決では、キントリとしてのプライド、使命、正義をかけ、一丸となり立ち向かいます。なんせ内閣総理大臣ですから。自分達、警視庁の組織の頂点と戦う訳です。それはそれは、様々な葛藤や揺らぎが起こります。石丸さんが内閣総理大臣を演じて下さったおかげで、その信念との葛藤がより深く、より厚くなっているのではないかと思います。石丸さんには、心から感謝しています。」と石丸への感謝を述べつつ、「皆さまをお待たせした分、より楽しんで頂ける作品になっています！」と脚本のアップデートと再撮影を経て、より進化した劇場版キントリに自信をのぞかせた。

コメント天海祐希（真壁有希子役）皆さま！ お待たせしました！予告編、お写真などお届けします。私の石丸さんのイメージは...高貴な方！その端正で高貴なイメージのまま、石丸さんだからこその内閣総理大臣を、力強く演じてくださいました。石丸さんの演じる総理大臣との対決では、キントリとしてのプライド、使命、正義をかけ、一丸となり立ち向かいます。なんせ内閣総理大臣ですから。自分達、警視庁の組織の頂点と戦う訳です。それはそれは、様々な葛藤や揺らぎが起こります。石丸さんが内閣総理大臣を演じて下さったおかげで、その信念との葛藤がより深く、より厚くなっているのではないかと思います。石丸さんには、心から感謝しています。緊急取調室、12年間の集大成。私達キントリが最後に行き着く場所を、姿を...皆さまをお待たせした分、より楽しんで頂ける作品になっています！是非とも、観て頂けたら幸せです。どうぞ、宜しくお願い致します。

石丸幹二（長内洋次郎役）『緊急取調室』は、いつもテレビで楽しんでいました。天海さんの演技がさっそうと潔く、しかも重みがあって、格好良い。さすが長年「芯に立ってきた人」だなと感じ入っていました。また、チームの皆さんの多彩さ、上手さといったら。作品を幾重にも彩っていますよね。だから毎回、画面から目が離せないでいました。その作品の、「THE FINAL」と銘打つ映画版の、重要な敵役として参加できるなんて、夢のようでした。デビュー35年目にして、こんな大きな責務を担うことになるなんて、と自分でもおかしくなるぐらいの緊張と高揚感で撮影初日を迎えました。天海さんをはじめとするキントリチームは、素晴らしかった！ 皆さん、見事なチームワークで私と向き合ってくれました。温かく落ち着きがあり、微笑みを絶やさず、ほどよい距離感を保っている。お互いへの信頼が底辺にあったうえで撮影に臨まれているのが伝わってくるんです。そんな空気感の中、天海さんが主演として監督と徹底的に話し合っているさまは刺激的で、長内を演じる私の背中をどれほど強く押してくださったことか。これが12年続く「キントリ」なんだと実感しました。長内は、キントリに立ちはだかる厚い壁となります。激しくクールな戦いが、チームをどのような終着点に導いていくのか。スリリングな展開をお楽しみいただければ幸いです。あぁ、公開が待ち遠しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）