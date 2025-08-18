昨年４月にトミー・ジョン手術を受け、リハビリ生活が続いていた阪神・下村海翔投手（２３）が１７日、入団後初めての対打者となるシート打撃に登板。制球に苦しみながらも最速は１５３キロをマーク。復活へまた前進した。

右腕がマウンドに上がると、グラウンドの選手たちの視線が集中した。打者６人に対し、３四球、ヒット性の当たりも１本許した。それでも登板を終えると安心したように表情が緩んだ。「結果は全然でしたけど、やっぱり楽しかった。野球をしてるなって感じがした」。久々のマウンドをかみしめていた。

直球は常時１５０キロを超えるなど威力抜群。「個人的にはプラス要素」と予想以上の出力が出たという。先日まで同じリハビリ組として汗を流していた高橋は「えぐいです。ポテンシャルが違う。見ててワクワクする」と、うれしそうに後輩の投球を見つめていた。

今後はもう一度シート打撃に登板し、問題がなければ実戦へ移る予定。「なんとか治して、プレーしたいって改めて思いました」。収穫も反省も出た“初登板”。１軍のマウンドを目指し、一歩ずつ階段を上がっていく。