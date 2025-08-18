「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）

３回戦４試合が行われ、沖縄尚学は２年生エース左腕・末吉良丞投手が延長十一回を一人で投げきり、仙台育英に５−３で勝利。延長タイブレークの死闘を制して２３年以来となる夏の甲子園８強に進出。春夏通算３０勝目をあげた準々決勝は１９日に行われる。

琉球の怪腕が甲子園のマウンドで仁王立ちした。沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉は幾度も訪れたサヨナラ負けの危機にも一切動じず。強豪・仙台育英打線と対峙（たいじ）し、秘めたポテンシャルを解放した。

「投げ合いでは絶対先に降りたくない。（勝った瞬間）よっしゃ勝ったぞと思った」

球数１４８球で迎えた延長十回タイブレーク無死一、二塁では、スライダーで犠打を許さずスリーバント失敗に。「バントできるもんならやってみろ」と闘志むき出しで右打者の懐をえぐった。２点リードの延長十一回は先頭を二ゴロ併殺に打ち取るなどし、タイブレーク２イニングを無失点。１１回９安打３失点で１２奪三振、１６９球の熱投で同じく完投した相手のプロ注目左腕・吉川との投げ合いを制した。

沖縄尚学には一般入学。エースとして１９９９年春に県勢初の甲子園優勝、指揮官として２００８年春に全国制覇を遂げた同じ左腕のＯＢ・比嘉公也監督（４４）に憧れて門をたたいた。「県外の高校を倒すことに価値がある」と地元の高校への進学にこだわった。

帽子のつばの裏には「羽」と記す。指揮官からフォームのバランスを口酸っぱく指導される中、「バランスが良くないときれいに見えない」という漢字を常に視野に入れて丁寧に腕を振る。

２年ぶりの夏８強入りで同校節目の甲子園３０勝を手にし「夏の頂点が目標」と鼻息を荒くした。貫禄たっぷりの琉球サウスポーが聖地を席巻する。

◆末吉良丞（すえよし・りょうすけ）２００８年１１月１８日生まれ、１６歳。沖縄県浦添市出身。１７５センチ、８９キロ。左投げ左打ち。投手。小２から仲西ヴィクトリーで野球を始め、仲西中では軟式野球部に所属。沖縄尚学では１年夏からベンチ入り。今春センバツに背番号「１」で出場。今夏沖縄大会では４試合で２９回１失点４０奪三振。