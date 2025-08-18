「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）

アルプス席に一礼した仙台育英（宮城）の吉川陽大投手（３年）は、膝から崩れ落ちた。支えられてここまで来た。だからこそ、仲間の姿にとめどなく涙がこぼれた。「まだまだ仲間と野球がしたかった…」と目頭を押さえながら、声を震わせた。

２点を追う延長十一回２死で打順が回ると、涙腺が決壊した。「負けている展開で、打力に自信のない自分を打席に立たせてくれた須江先生への感謝と、仲間の顔が思い浮かんできて」。最後は二ゴロ。必死のヘッドスライディングの後は、しばらく起き上がれなかった。

同点の延長十一回、味方失策から２点を献上。１５１球の熱投は報われなかったが、沖縄尚学・末吉と演じた投げ合いは色あせない。「本当に粘り強い投球を見せてくれた。自分も粘り強い投球で末吉くんに勝つぞという思いがあった。本当にいい経験させてもらいました」と実感を込めた。

終盤のピンチでは内野陣に「おまえならできるから」と激励され、力になった。「いろんな迷惑をかけてきたのに、自分をここまで成長させてくれた仲間がいた。その仲間のためにずっと投げていた」。試合前日の野球ノートには「仲間のために投げる」と決意を記した左腕。周囲のサポートがあったから、強豪校のエースを務められた。

今後の進路は「須江先生と話して決めていきたい」と語ると、改めて吐露した。「仙台育英じゃなかったら、頑張れてないと思います」。かけがえのない３年間を、次なる舞台につなげていく。

◆吉川陽大（よしかわ・あきひろ）２００７年１２月２８日生まれ、１７歳。広島県生まれ。左投げ左打ち。１７５センチ、７３キロ。神奈川県横浜市で育ち小学３年時から茅ケ崎エンデバーズで野球を始め、茅ケ崎中では横浜都筑シニアに所属。仙台育英では２年春からベンチ入り。５０メートル走６秒７、遠投９０メートル。最速１４７キロ。