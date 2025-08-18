◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、初回にいきなりフリーマンに１５号３ラン、パヘスに２０号ソロを浴びて４点の先取点を献上した。

１６日に３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュ。３９歳初登板でいきなり迎えた先頭打者はドジャースの「１番・指名打者」に入った大谷翔平投手（３１）だった。昨季のレギュラーシーズンでは５打数１安打（ポストシーズン含めると１１打数１安打）。今季初の対決はカウント２―２から５球目の低め９５・６マイル（約１５３・９キロ）をはじき返されて一、二塁間を破る右前安打を許した。大谷に安打を浴びたのは昨年韓国での初対戦だった３月以来だった。

続くベッツにもフルカウントから四球を与えて無死一、二塁となったが、スミスを右直。フリーマンは２球連続空振りで追い込みながら、中堅右に１５号３ランを浴びて先取点を献上した。さらに２死走者なしからパヘスにもスプリットを左翼席に運ばれて２０号ソロ。２被弾は７月２４日（同２５日）の敵地・カージナルス戦以来今季２度目でワーストタイとなった。

右肘炎症で出遅れたダルビッシュは７月７日（同８日）に今季初登板。５登板目だった同３０日（同８月１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点の好投を見せ、日米通算では史上最多となる２０４勝目の今季初勝利をつかんだ。右肘を下げる新フォームに改良したことで制球が安定し、前回登板の１１日（同１２日）の敵地・ジャイアンツ戦でも６回１失点と好投して２勝目（３敗）をつかんだ。

同地区のライバルでもあるドジャースはダルビッシュが強く意識する相手。チームは３連戦で２連敗中だが、今季初めての対戦で、勝てば再びナ・リーグ西地区首位に並ぶことになる。