◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点で迎えた初回先頭の１打席目は、カウント２―２からダルビッシュの低め９５・６マイル（約153・９キロ）の直球を捉えて、右前に運んだ。その後に１死一、二塁とすると、フリーマンが豪快な先制３ランを右中間スタンドに放り込んだ。

大谷はダルビッシュとは昨年が初対戦で、試合前時点でレギュラーシーズン通算５打数１安打２三振、今季は初対戦だった。

今季最長１３連戦はパドレスとのカードで始まり、前日は同率首位で並んでいたが快勝。地区優勝の行方を左右する首位攻防戦で連勝を飾り、５日ぶりにナ・リーグ単独首位に再浮上していた。大谷は２打数１安打２四球２得点をマークし、チーム１２３試合目で両リーグ単独トップ独走の１１７得点を記録した。この日は、４戦ぶりの４４号に期待がかかる。