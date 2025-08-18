「プロレス・新日本」（１７日、有明アリーナ）

シングル最強を決める真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の優勝決勝戦が行われ、ＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本と３団体所属のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）がＥＶＩＬを撃破し、２度目の出場で初優勝を果たした。大阪出身のプロレス少年が、現役高校生としてＤＤＴでデビューしてから１３年。３５周年となる最高峰の称号を手にし「プロレスラーになってよかった」と男泣きした。さらに、前夜破ったザック・セイバーＪｒ．が持つＩＷＧＰ世界ヘビー級王座に狙いを定め、来年１月４日東京ドーム大会のメインも射程に捉えた。

夢をかなえた男の目からこぼれた涙が、激闘を物語る大量の汗と混じり合った。歴史ある祭典の頂点に立ち、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡは選ばれた者にしか見ることのできない景色を目に焼き付けた。「やっぱり、プロレスラーになってよかった」。リング上で漏れた第一声は本音だった。

１８７センチ、１１４キロの体格。中学時代に陸上で全国大会に出場したこともある抜群の身体能力から放たれるスピードとパワーで今夏を席巻した。決戦の相手となったＥＶＩＬが計８人がかりで向かってこようと真っ正面から取っ組み合い、セコンドが排除されて１対１になるとおきて破りのＥＶＩＬを浴びせるなど猛攻。最後は強烈なエルボーで勝機をつかみ、必殺技レイジングファイヤー（旋回式ファルコンアロー）でたたきつけ、悲願の３カウントを奪った。

幼少期からプロレスに魅せられた大阪の少年は、高校２年時の２０１２年８月にＤＤＴでプロレスデビューを果たした。昨年から参戦した新日本と１月に契約し、異例の３団体所属となったが、地方大会に出場できず所属レスラーから批判も受けた。それでも「スケールが小さいわ」と一蹴し、“強さ”というプロレスラーとしての最大の価値で周囲を黙らせた。

２度目の参戦で、平成以降生まれとしては初めてＧ１を制し、新世代でいち早く頂点に立った。「俺が優勝してクソって思っている選手もたくさんいると思うが、俺もプロレスラーであり続ける限り、ずっと強くなり続ける」。次なる野望として、ザックが持つＩＷＧＰ世界ヘビー級王座への挑戦を掲げる。「（自分が）王者として１・４のメインに立つ、それが次にやるべきこと。来年どうやってＧ１を２連覇するか、もう今はそれを考えている」。新時代の旗手の野望は果てしなかった。

◇ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（こうのすけ・たけした）１９９５年５月２９日、大阪市西成区出身。本名・竹下幸之介。１２年８月に現役高校生レスラーとしてＤＤＴでデビュー。１６年５月、２１歳でＫＯ−Ｄ無差別級王座を獲得し、最年少戴冠記録をつくった。２２年１１月に米ＡＥＷと契約し、さらに２５年１月に新日本とも契約して３団体所属となった。２５年５月、女子プロレスラー・坂崎ユカとの結婚を発表。得意技はレイジングファイヤー（旋回式のファルコンアロー）。１８７センチ、１１４キロ。

◆Ｇ１クライマックス １９９１年に始まった新日本プロレス最強を決めるシングルリーグ戦（トーナメントの年、リーグ戦とトーナメント併用の年もある）。国内プロレス団体では最大級のシリーズで“真夏の祭典”と称される。最多優勝は蝶野正洋の５回。今年は２０選手が２ブロックでリーグ戦を行い、優勝決定トーナメント１ｓｔステージで各ブロックの２位と３位が対戦。セミファイナルでその勝者と１位が対戦。その勝者がファイナルで対戦する、クライマックスシリーズ方式を採用した。