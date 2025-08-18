「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

粘り強い投球で、巨人打線をつなげさせなかった。阪神・才木が５回７安打１失点。Ｇキラーぶりを存分に発揮し、今季４戦４勝。それでも満足せず「巨人打線のタイミングが合っているなって、真っすぐに関して。先発としてこういう展開は続けたくない。最低でも７回は投げきれるように」と冷静に振り返った。

初回から毎回の走者を背負った。それでも三回１死一、二塁は岡本とキャベッジを２者連続の空振り三振に斬るなど、ゼロを並べ続けた。唯一の失点は３点リードの五回。先頭・丸に高めに浮いた１４９キロ直球を捉えられ右越えソロ。今季巨人戦２４イニング目で初失点を喫した。ただ「第一はチームが勝つこと。５回しか投げきれなかったけど、なんとか追いつかれずにいけたのは、最低限そこは良かった」とうなずいた。

昨季７月３０日から巨人戦は７連勝。無双を続けるが「対戦も去年からずっと多いし、いろいろ工夫しないといけない。もうちょっとフォークが決まってくれたら、幅広く投げられるのかな」と反省も忘れない。

八回に偉業を達成し、ゼロでつないでくれた石井にも感謝した。「（無失点を）継続しているのは素晴らしいなと思う。そういう選手が味方にいるのは心強い」と才木。これでリーグトップタイの１１勝目を挙げ、防御率は１・５７でトップをキープした。「終盤にきちんとやっていかないといけないので、反省して調整していけたら」と次なる一戦を見据えた。