「中日４−５ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）

ＤｅＮＡ・藤浪は己を信じて腕を振った。２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０５９日ぶりに立った日本球界のマウンドで、５回５安打１四球５奪三振の１失点。勝利投手の権利を得て降板した直後、１球で追い付かれ、３年ぶりの白星は消えたが、表情には確信がにじんだ。

「ストライク先行でどんどん勝負できたことは良かった」。最速１５６キロの直球を軸にカットボールを効果的に用い、自信みなぎるボールをストライクゾーンに投げ続けた。四回、先頭のボスラーに唯一の四球を与え、１死一、二塁とピンチを広げたが、宇佐見を三ゴロ併殺。思わずガッツポーズが出た。

６日のイースタン・巨人戦では３回１／３を７四死球５失点と制球に苦しんだが、見事に改善した。

「今までの自分だったらフォームのこととか、いろいろ考えたりしていたと思う」

約２年半の米国生活で４球団を渡り歩き、たどり着いたのは「ビー シンプル」という考えだ。「アメリカってデータやいろんな取り組みをしているチームが多いですけど、その中で共通して言われたことは、いかにシンプルになれるか」。この日、相手は左打者９人を並べたが「勝手に嫌がってくれる分には、好きなだけ嫌がってくださいという感じ」と意に介さず自分軸で勝負できた。

三浦監督は次回について「他の投手のローテーションの兼ね合いもある。全員で戦っていきます」と話すにとどめたが、４連勝を遂げたチームに勢いをもたらしたのは確かだ。