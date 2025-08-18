「楽天５−７日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）

選手層の厚さが誇りだ。応えてくれる選手たちに、日本ハム・新庄監督の直感もさえ渡る。「最初７番ぐらいだったんですけど、球場に来るタクシーで『矢沢くん、４番にしない？』って。降りてきた。じゃあ、５番にしますかって」。ひらめきのクリーンアップ起用。勝負強い好打で連勝を導いた。

１点リードで迎えた三回。１死一、二塁で矢沢が打席に向かう。主力の郡司からの助言は「５番の顔をしていけ」とシンプル。キリッと自信を持った表情でバットを握ると、２点適時三塁打と一振りで結果を出した。

最初に打順を聞いた時には「５番？本当に？」と驚きつつ、「モーレ（レイエス）敬遠あるな、と。僕勝負はあるかな」とすぐに腹をくくった。その中で結果を残し、主力選手が休養となった日に勝った事実は消えない。「僕らもそういうところで活躍しないとずっと控え」とチャンスを手放さなかった。

新庄監督は笑った。「今日は試合前からテンションめっちゃ下がってたんですよ。西短（母校の西日本短大付）負けて、ソフトバンクはサヨナラ勝ち。３分後にメンバー交換だったから」。激動の一日を、勝って締めくくった。