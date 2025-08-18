「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）

３回戦４試合が行われ、東洋大姫路が西日本短大付を３−２で下し、２０１１年以来１４年ぶりの８強入りを決めた。元阪神・桧山進次郎氏を名前の由来に持つ、白鳥翔哉真（ひやま）外野手（３年）が勝ち越し＆決勝の適時打をマーク。沖縄尚学は２年生エース左腕・末吉良丞投手が延長十一回を一人で投げきり、仙台育英に５−３で勝利。横浜は津田学園を５−０、県岐阜商は明豊を３−１で破り、ベスト８が出そろった。準々決勝は１９日に行われる。

この一打にかけた。気合で振り抜いた東洋大姫路・白鳥翔哉真（ひやま）の快音に聖地が沸く。“本家”ばりの勝負強さを宿すその打棒は、誰にも止められない。

「エースが来たのでより一層気持ちが高まって打てました」

五回、同点としてなおも２死一、二塁。西日本短大付のエース・中野が登板し、闘志に火が付いた。低め変化球に食らいつき、決勝の中前適時打。３試合連続打点となった値千金の一打で、塁上で拳を握った。今大会７打点目で２０００年の現西武・栗山巧（育英）ら３人が持つ兵庫県勢１大会最多９打点にも迫る。「平常心で」と４番にどっしりと座り、ここぞの場面で快音を鳴らし続けている。

父の一馬さん（４９）が元阪神の代打の神様・桧山氏のファンだったことが名前の由来。打席では桧山の応援歌が鳴り響き白鳥は「楽しませてもらっている」と笑った。この日は同曲を作詞作曲した元阪神私設応援団の市野和則さん（５９）がアルプスに駆けつけた。息子に教えられて白鳥を知り「（応援歌を）復活させてくれてこんなにうれしいことはない。息子を見る目です」と目を細め、聖地で聞く桧山の応援歌に一馬さんも「感無量です」と胸を熱くした。

１４年ぶり８強進出を決め、次戦は沖縄尚学。６月の招待試合では０−１で敗れ、白鳥は末吉から２三振を食らった。「リベンジしたい」。難敵を打ち崩し、頂点に向かう。“ヒヤマ”よ、突っ走れ。