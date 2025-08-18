「全国高校野球選手権・３回戦、横浜５−０津田学園」（１７日、甲子園球場）

九回、横浜（神奈川）の攻撃中。打席へ立つ準備をした織田翔希投手（２年）は村田浩明監督（３９）と肩を並べて言葉を交わした。「（奥村）頼人に代わるか？」。指揮官の言葉に珍しく“反抗”。「代えないでください」。己の欲のためではない。チームを勝利に導くため。いつだって、そうだ。

自己最速に迫る１５１キロを記録したが、長いイニングを意識して「７、８割の力感で」と球速よりキレ重視。緩急を駆使し六回まで二塁すら踏ませなかった。最大の危機だった七回１死一、二塁では、二遊間への痛烈な打球を奥村凌大二塁手（３年）が横っ飛びで止める好守。満塁となるも初球直球で遊ゴロ併殺に仕留め、ゼロを刻んだ。

９回１０６球で、８日の敦賀気比との１回戦に続く完封。２年生が甲子園で２度の完封勝利を挙げるのは同校初だ。それでも「駒橋さんの配球と野手の方々のおかげ」と感謝の言葉が先行した。

新チームの公式戦連勝が２７で途切れた今春の関東大会後、指揮官から改めて説かれたことがある。「投手はキャッチボールが命だぞ」。いつの間にか、おろそかになっていた“原点”を再確認した。「グラブを通り越して奥に突き刺さる球」を理想に、練習の度に回帰する。

実は１５日に食あたりの症状があり、１６日は休養。だが、予定されていた先発を変更しないよう志願した。「春夏連覇を目指しているので、この一戦は通過点」と織田。２００８年以来の夏８強にも、ガッツポーズは控えめだった。

◆横浜２年生投手の甲子園完封 織田翔希投手が２年生では同校初の１大会２完封。２年生の完封は７３年春の永川英植以来２人目。松坂大輔は２年時に出場はないが、１９９８年の３年時に春３度、夏３度の完封で春夏連覇を達成。

◆織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日生まれ、１７歳。福岡県北九州市出身。１８５センチ、７６キロ。右投げ右打ち。足立小１年から足立クラブで野球を始め、足立中では軟式野球部に所属。横浜では１年春からベンチ入り。憧れの投手は松坂大輔。