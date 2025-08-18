21時間に及ぶ陣痛…夫が記録した「壮絶な出産」の全貌【ママリ】

8歳の長男と6歳の長女のパパである、makoshさん。長男の立ち会い出産は、想像以上に過酷でした…。makoshさんは不眠不休で「いきみ逃し」をサポートします。夫婦ともに体力の限界は目前で…。パパ目線で描かれた、立ち合い出産の体験談。makosh(@makosh.4)さんが描く、『ハードな立ち会い出産』をダイジェスト版でごらんください。

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

もう限界…長すぎる陣痛との戦い

陣痛に耐える妻はもちろんのこと、不眠不休でサポートしていたmakoshさんも限界の様子…。意識を保つのもやっとです。

ついに、このときがやってきた！

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

陣痛は21時間にも及びました。ついに、「いきんでいい」と告げられます。あとは、無事に出産を終えるのを祈るばかり…。

待望の第一子の誕生！

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

©makosh.4

長い長い陣痛を耐え抜いた、makoshさん夫婦。第一子誕生のよろこびが伝わってきますね。



本作では、過酷な出産の様子が、パパ目線で描かれてます。出産に臨む妻の過酷な様子はもちろん、それを支える夫の懸命なサポートの様子が丁寧に描かれています。夫婦のあり方について、学びの多い作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）