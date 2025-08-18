ºå¿À¡¦¹â»ûË¾Ì´¥×¥í½é¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ÖÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º½Ð¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡½1µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î17Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µ»¤¢¤ê¤Î½éVÂÇ¤À¡£ºå¿À¡¦¹â»û¤¬4²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦Á°¤ØÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡£ÀÖÀ±¤¬Åê¤¸¤¿Äã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¹ª¤ß¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¹¶Î¬¤·¤¿¡£±¦Íã¡¦´Ý¤Î¼ººö¤â½Å¤Ê¤ê¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¡¦¿¹²¼¤ËÂ³¤¤¤Æ°ìÎÝÁö¼Ô¡¦Âç»³¤Þ¤Ç¤âËÜÎÝ¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡²÷²»¤ÎÉúÀþ¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢8µåÌÜ¤òÆó¥´¥í¡£·ë²Ì¤ÏËÞÂà¤Ç¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµå¼ï¤ò¸«¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£ÂÇµå¤¬±¦Á°¤ØÈ´¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤À¡£¡Ö2»à¤ÇÆÀÅÀ·÷¡£ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º½Ð¤¿¡×¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ç²óÁÛ¡£Â³¤¯ºäËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¼«¿È¤â3ÅÀÌÜ¤ÎÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨¡¦379¡Ê29ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¡Ë¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£·§Ã«¡¢Á°Àî¡¢ÃæÀî¤é¡¢º¸Íã¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÌÌ¡¹¤â¤â¤Ã¤Ñ¤é¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¡¢8·î¤Î¡ÈÆüÂØ¤ï¤êº¸Íã¡É¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁª¼ê¤Ï48ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦354¡£»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ²÷ÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËþÂ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£Æü¡¹ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê°¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼ã¼Ô¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£º£¤Ï½¤¹ÔÃæ¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¡£2Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡»þ¤ÏÌÄÈøÉÍ¤Ë¤¤¤¿¼ã¸×¤¬¡¢Î©ÇÉ¤ÊÌÔ¸×Àï»Î¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊÂçÀÚ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë3Ç¯»þ¤Î20Ç¯9·î6Æü¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÃæ»ß¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥í»ÖË¾¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹çÆ±Îý½¬²ñ¡×¤Î²ñ¾ì¤¬¡¢¤³¤³Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£75¿Í¤ÎNPB¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸¤¦Ãæ¡¢6ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÇÌ¥¤»¤¿¶â¤ÎÍñ¤¬¡¢5Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢4Ëü2000Ä¶¤Î´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Â¸Ê¬¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢¹â»û¤ÏÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤Â³¤±¤ë¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë