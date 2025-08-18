²¶¤ÏµÒ¤À¤¾¡ª¡ÒÇ¯¶â21Ëü±ß¡Ó82ºÐÃËÀ¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¨¥ê¡¼¥È°Õ¼±È´¤±¤º¡ÄÆþµï3¥õ·î¤Î¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¡¢Â¨¡¢¶¯À©Âàµî¤ÎÉ¬Á³
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÀÎ¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡£º£¤Ê¤ª¡¢»à¸ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤òÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¤½¤Î°Õ¼±¤¬»þ¤ËÈá·à¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥ê¡¼¥È°Õ¼±¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎËöÏ©¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¡Ä¸µ¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¸½Ìò»þÂå
ÅÔÆâ¤Î²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ð¸î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆþµï¼Ô¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¿®É×¤µ¤ó¡Ê82ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Û¤ÉÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÈ¾Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤¬Æþµï¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢Ìò°÷¤òÌÜÁ°¤ËÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¸µ¥¨¥ê¡¼¥È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¹âµë¼è¤ê¤Ç¼þ°Ï¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ê¼«¿È¤¤¤ï¤¯¡Ë°úÂà¸å¤Ï·î21Ëü±ß¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤¬¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆþµïÅö½é¤³¤½¡Ö¿Â»Î¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ï¤¬¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡È»È¤¦¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤ò1Æü¤Ë²¿½½²ó¤âÌÄ¤é¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÑ·ï¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤«¡Ø¾¯¤·´¨¤¤¤«¤é¶õÄ´¤òÄ´À°¤·¤í¡Ù¤È¤«¡¢¤´¼«¿È¤Ç½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢²æ¡¹¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤«²¿¤«¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÃÙ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍ¶¤¨¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤âñÙ¤·¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡£Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤ò°ìÊýÅª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·¯¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤¦¤Á¤Î¼è°úÀè¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¸«²¼¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¸ýÊÊ¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö²¶¤ÏµÒ¤À¤¾¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£·î¡¹¤Î·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤ÍøÍÑÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏºÇÂç¸ÂÃú½Å¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤ÎÃ¼¡¹¤«¤éÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¤«¤é20Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¿´¤ÏÉô²¼¤òÂçÀªÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡¢¾¯¤·¤âÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¿©¤¨¤ë¤«¡ª¡×¿©Æ²¤Ë¶Á¤¤¤¿ÅÜÀ¼¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê·èÃÇ
Æþµï¤«¤é2¥õ·î¤¬·Ð¤Äº¢¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¤¤¡×¡Ö¤ªÁ°¡×¤È³Ü¤Ç»È¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÐ±þ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÀ¼¤ÇÇÍÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤ò°à½Ì¤µ¤»¡¢»ÜÀß¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÍð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Þ¤¹¡£Æþµï¤«¤é3¥õ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼¿©»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÇÛÁ·¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¤ò°ìÊÍ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª ¤³¤ó¤Ê±Â¤¬¿©¤¨¤ë¤«¡ª¡× ¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥¬¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¥È¥ì¡¼¤ò¾²¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì£Á¹½Á¤ä¼Ñµû¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¡¢ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¿©Æ²¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Ç¾®¤µ¤ÊÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ò´Þ¤à¿ôÌ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹²¤Æ¤Æ¶î¤±´ó¤ê¡¢¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¡¢¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶½Ê³¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª ²¶¤Ë»Ø¿Þ¤¹¤ë¤Ê¡ª ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤½¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡ª¡× ¤½¤¦¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿ÏÓ¤¬¡¢À©»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Ï¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤²ø²æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö´í¸±¹Ô°Ù¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ì·ï¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢»ÜÀßÂ¦¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂàµî´«¹ð¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£»ÜÀßÄ¹¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¡ÖÉã¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¥×¥é¥¤¥É¤Ð¤«¤ê¹â¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤¿À¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö²¶¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£µÒ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤ó¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·èÄê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþµï¤«¤é¤ï¤º¤«3¥õ·î¤Ç»ÜÀß¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Îµî¤Ã¤¿¸å¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬Ìá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¸½¾ì¤ÎÈáÌÄ¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×1°Ì¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃ¼ì¤ÊÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSOKKIN¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ø²ð¸î»Î¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î¥«¥¹¥Ï¥é¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ÏÁ´ÂÎ¤Î96%¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡¦¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç39%¡£¡ÖÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¡×¡Ê36%¡Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³³°¤ÎÍê¤ß¤´¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¡×¡Ê15%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤«¤éË½ÎÏ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢88%¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¿ÈÂÎÅªË½ÎÏ¡×¤Ï71%¡¢¡ÖÀº¿ÀÅªË½ÎÏ¡×¤Ï53%¡¢¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Ï44%¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¥«¥¹¥Ï¥é¤ÏÆü¾ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¡Ö²¶¤ÏµÒ¤À¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÆ°¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¡£²ð¸î»ÜÀß¤ÏÆþµï¼Ô¤¬Âº¸·¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤Ë¡ÖÀ¸³è¡×¤ò±Ä¤à¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤½¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀìÌç¿¦¡¢¤¤¤ï¤ÐÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤¬°ìÊýÅª¤Ë¡Ö¶âÁ¬¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¤ªµÒÍÍ°Õ¼±¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤È¤¤ËË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
