イギリスでは日本に勝利し、戦争が終結してから80年となることを記念する式典が各地で開かれました。旧日本軍の捕虜となった元イギリス兵の遺族は「戦争に勝者はいない」と話しました。

対日勝利を記念する式典は、15日を前後してイギリス各地で行われました。

15日には、イギリス南東部で2010年に亡くなった元イギリス兵のアーサー・ティザリントンさんらを追悼する式典が開かれ、娘のジル・ジョーンズさんが参加しました。

シンガポールで戦っていたティザリントンさんは1942年から3年間、台湾で捕虜として過ごし、旧日本軍から、暴行を受けました。30年前、日本テレビのインタビューに応じ、「昭和天皇にお辞儀をしないと何度も殴られた」などと話していました。

ティザリントンさん

「お辞儀をしないというだけで、歯を折られた」

娘のジョーンズさんは幼かった頃、苦しむ父の姿を何度も見たと言います。

ジョーンズさん

「（戦時中の病が再発した時）父は意識がもうろうとし、汗だくになって、悲鳴を上げ、経験した数々の恐怖をまるで再び体験しているかのようでした」

先の戦争でイギリスは勝利し、日本は負けましたが、ジョーンズさんはこう話します。

ジョーンズさん

「誰も勝者はいません。父は帰ってきましたが、苦しんでいました。ずっと苦しみ続けました。本当の意味で勝つことなどなかったのです」

「戦争に勝者はいない」その意味が、今、改めて問われています。