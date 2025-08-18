イギリス各地で…戦争終結80年の記念式典 元英兵の遺族「戦争に勝者はいない」
イギリスでは日本に勝利し、戦争が終結してから80年となることを記念する式典が各地で開かれました。旧日本軍の捕虜となった元イギリス兵の遺族は「戦争に勝者はいない」と話しました。
対日勝利を記念する式典は、15日を前後してイギリス各地で行われました。
15日には、イギリス南東部で2010年に亡くなった元イギリス兵のアーサー・ティザリントンさんらを追悼する式典が開かれ、娘のジル・ジョーンズさんが参加しました。
シンガポールで戦っていたティザリントンさんは1942年から3年間、台湾で捕虜として過ごし、旧日本軍から、暴行を受けました。30年前、日本テレビのインタビューに応じ、「昭和天皇にお辞儀をしないと何度も殴られた」などと話していました。
ティザリントンさん
「お辞儀をしないというだけで、歯を折られた」
娘のジョーンズさんは幼かった頃、苦しむ父の姿を何度も見たと言います。
ジョーンズさん
「（戦時中の病が再発した時）父は意識がもうろうとし、汗だくになって、悲鳴を上げ、経験した数々の恐怖をまるで再び体験しているかのようでした」
先の戦争でイギリスは勝利し、日本は負けましたが、ジョーンズさんはこう話します。
ジョーンズさん
「誰も勝者はいません。父は帰ってきましたが、苦しんでいました。ずっと苦しみ続けました。本当の意味で勝つことなどなかったのです」