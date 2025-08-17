定年後の「スローライフ」に憧れ、地方移住を選ぶ高齢者が増えています。自然に囲まれた暮らしや物価の安さなどが魅力とされる一方で、交通・医療・人間関係など、移住先での生活環境が合わずに後悔するケースも少なくありません。老後の安心を求めたはずの移住が、思わぬ孤立や負担を招くこともあるのです。

「人生最後の引っ越し」のはずだった

「空気はきれいだし、物価も安い。何より、のんびりとした時間が流れている」

そんな理想を胸に地方移住を決めた60代夫婦。しかし、実際に暮らしてみて気づいたのは、“夢”とは程遠い現実でした。

定年退職後の新生活として、静かな山間の町への移住を決めたのは、佐野義一さん（仮名・67歳）と妻の晴美さん（仮名・65歳）。2人は長年、神奈川県内の住宅地に住み続けてきましたが、「自然の中で静かに暮らしたい」と考えるようになり、子どもたちの独立を機に、山間部にある中古の平屋を購入しました。

「ちょうどリフォーム済みの物件が出たんです。家庭菜園もできるし、ここなら第二の人生が送れるって」

そう語る義一さんは、夫婦で過ごす穏やかな日々を思い描いていました。

ところが、移住して間もなく、その理想は音を立てて崩れていきました。

最初に戸惑ったのは、「濃すぎるご近所付き合い」でした。週に何度も差し入れが届き、畑の手伝いへの参加を求められる日々。断れば「冷たい人」と陰で噂され、参加すれば体力的にしんどい。

「正直、どちらを選んでも疲れるんです。ここではみんな一緒が正義。干渉されない暮らしに慣れていた私たちには、それが想像以上に苦痛でした」

と、晴美さんは振り返ります。

交通の便の悪さも大きな誤算でした。バスは1日に数本、最寄りのスーパーまでは車で30分。病院は隣町にしかなく、義一さんが腰を痛めた際には、通院がままならず不安が募りました。

「若い頃なら“ちょっとした不便”で済んだかもしれません。でも、年を取ると想像以上にこたえる。通院や買い物のハードルが、こんなにも高くなるとは思いませんでした」

と語る義一さん。

もうひとつ、想定外だったのは「生活費」です。

「土地が安いから、生活も安いと思っていたけれど、ガソリン代や車の維持費、灯油代などがかさみ、意外と出費が多い。野菜はもらえるけど、それ以外は高くつくんです」

晴美さんはそう苦笑します。

たとえば、冬場の暖房費。都市ガスが通っていない地域では灯油暖房が主流で、冬になると月1万円以上の灯油代がかかることも珍しくありません。

老後の生活は「安心して暮らせる場所」で

老後の移住は、住宅費の削減や生活費の節約という経済的メリットが強調されがちですが、実際には環境変化に伴う支出が増え、結果として資産を減らしてしまうケースも少なくありません。

結局、佐野さん夫婦は3年で元の地域に戻ることを決断しました。家は売却に出し、子どもたちの近くにある賃貸マンションに引っ越しました。

「戻ってきてから、ようやく老後の安心を感じられるようになりました。田舎暮らしが悪いわけじゃない。でも、私たちには合っていなかった。それを受け入れるのにも時間がかかりました」

そう語る義一さんの言葉には、苦い経験を経たからこその重みがにじんでいます。

田舎暮らしには、自然に囲まれたゆとりある生活や、地域の温かなつながりといった魅力があります。一方で、生活インフラや医療体制、近所づきあいの文化、そして金銭的なコストにも目を向ける必要があります。

老後の生活は、「のんびり過ごす場所」以上に、「安心して暮らせる場所」であることが大切です。移住を検討する際には、一時の理想や憧れだけで判断せず、生活設計や老後資金とのバランスを踏まえて慎重に判断することが求められます。