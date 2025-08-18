Ｓｎｏｗ Ｍａｎ向井康二（３１）と俳優・中村蒼（３４）が、１０月期のＴＢＳ系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜、後１０・００）に出演することが１７日、分かった。いずれも主演に密接に関わる重要な役どころで向井はベンチャー企業の副社長役を、中村は自身初の小学校教師役に挑む。

「フェイクマミー」は波瑠と川栄李奈のＷ主演。東大卒の花村薫（波瑠）が、高校中退の元ヤンでシングルマザーでもあるベンチャー企業社長・日高茉海恵（まみえ＝川栄）の娘・いろはの家庭教師となり、いろはの小学校受験日、茉海恵に代わって母親として面接を受けるという物語。

ＴＢＳドラマ初出演となる向井は副社長・黒木竜馬を演じる。「薫さんが茉海恵さんの代わりに母親になりすますフェイクマミー契約に巻き込まれていくなかで、僕が演じる竜馬がどう関わっていくのかが見どころです」と要所を解説。

中村は９年ぶりのＴＢＳドラマ。初の小学校教師役で、いろはが受験する名門私立の教師・佐々木智也を演じる。「学園に疑問を持ち続ける智也がなりすましの母親と対面したときどう行動するのか、彼の考え抜いて見つけた正義を見てもらえたらうれしい」と談話を出した。

急成長企業を引っ張る経営者と生真面目な教師が物語にどのような影響を及ぼすのか、注目が集まる。