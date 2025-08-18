ÊÆ´Ú¤¬Âçµ¬ÌÏ·³»ö±é½¬¡¡28Æü¤Þ¤Ç¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Ç½é
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ´ÚÎ¾·³¤Ï18Æü¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÍ»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¼«Í³¤Î½â¡Ë¡×¤ò¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£6·îÈ¯Â¤ÎÍûºßÌÀÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡´Ú¹ñ·³¤«¤é¤Ï²áµî¤ÈÆ±¿å½à¤ÎÌó1Ëü8Àé¿Í¤¬»²²ÃÍ½Äê¤À¤¬¡¢Ìó40·ï¤ÎÌî³°µ¡Æ°·±Îý¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤ò9·î¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¹Ô¤¦¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ò¿Þ¤ëÍûÀ¯¸¢¤Î°Õ¸þ¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÅØ¸÷Å´¹ñËÉÁê¤Ï±é½¬¼Â»Ü¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òº£·î10ÆüÉÕ¤Ç½Ð¤·¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ëÄ©È¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡Ö¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¤Ï²Æ¤ÎÄêÎã±é½¬¡£ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤¿Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡×¤ò·Ç¤²¤¿Õú¼â±ÙÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£