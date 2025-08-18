◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 横浜5―0津田学園（2025年8月17日 甲子園）

史上2校目の2度目の春夏連覇へ、また前進した。横浜（神奈川）の右腕・織田翔希（しょうき）投手（2年）が17日、3回戦の津田学園（三重）戦で5安打完封し、5―0の快勝に導いた。今大会2度目の完封で、右投手では前回春夏連覇した98年に松坂大輔がマークした3完封にあと1に迫った。08年以来17年ぶりの準々決勝進出。19日に県岐阜商と対戦する。

織田は2度、自己主張した。2日前の夜から食あたりとみられる胃腸炎に襲われた。腹を下し、試合前日の16日の練習も欠席し、宿舎で寝て静養。だがこの日、出発前のホテルで村田浩明監督に迫った。「3年生とまだまだ（試合を）やりたいので僕は投げます」。朝までコンディションは悪く、甲子園まで、道中でのトイレなどを考慮し、チームバスとは別の車で移動したほど。それでも「絶対投げます」、「監督信じてください」と言い続けた2年生右腕を、指揮官は先発マウンドに送った。

体調不良のそぶりは全く見せなかった。自己最速に1キロに迫る151キロの直球などで、5回2死まで1四球のみの無安打投球。そして2度目の主張は5―0の9回だった。8回を終え4安打無失点、93球。打席が回る織田に村田監督は「8回か9回に代えようと思っていた」と代打を打診した。「絶対、代えないでください」と続投志願し、結局9回5安打、106球で完封。「初めて本人の口から言ってきた。代えさせてくれなかった。ここまでやってきてくれて代えたら、監督としてどうなのかなとちょっと思った」という指揮官は試合後、「お前、俺（の想像）を超えたな。（熱意に）負けたよ」と声をかけ脱帽した。

快投は吉兆に結びついた。松坂大輔を擁し春夏連覇した98年夏。3回戦の星稜（石川）戦は松坂が4安打13奪三振で完封し、スコアもこの日と同じ5―0だった。1回戦で打線が無三振で勝ち上がったのも当時と同じ。27年ぶり史上2校目となる2度目の春夏連覇へ、軌跡が重なる。

織田は1回戦の敦賀気比（福井）戦での7安打無失点に続き、今大会2度目の完封。2年生の大会2完封は右腕では13年・前橋育英（群馬）の高橋光成（西武）以来12年ぶりだ。大会3度の完封となれば、学年を限らず右投手では決勝でノーヒットノーラン達成の98年の松坂以来になる。

聖地で計23回2/3を無失点の無双状態で、17年ぶりの準々決勝へ導いた。それでも「春夏連覇を目指している。この一戦も通過点。まだ目標を達成したわけではないので大きなガッツポーズはいらない」と勝利の瞬間は小さく右拳を握っただけの織田。「上を見ずに、目の前の一戦を全力で戦うだけ」と油断は一切なかった。 （小林 伊織）

◯…横浜（神奈川）の2年生右腕・織田が、大会2度目の完封勝利。夏の1大会2完封は、昨年の京都国際・西村一毅以来だが、右投手では13年前橋育英（群馬）の高橋光成（現西武）以来12年ぶりだった。また学年に関係なく大会3完封なら99年桐生第一（群馬）の正田樹以来26年ぶり、右投手なら98年横浜・松坂大輔以来となる。1大会最多完封は4で、71年桐蔭学園（神奈川）の大塚喜代美、80年早実（東京）の荒木大輔、92年西日本短大付（福岡）の森尾和貴の3人。大塚、森尾は3年、荒木は1年時の達成だった。