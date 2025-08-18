「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

真夏の伝統の一戦で、虎が強さを見せつけた。阪神は初戦こそ落としたものの、今季初めて同一カードで起用した村上と才木のダブルエースで２連勝。巨人戦シーズン１５勝は２３年（１８勝）以来６度目。優勝マジックが背番号と同じ「２２」となった藤川監督は「非常にいいリレーだったと思います」と満足そうにうなずいた。

早めの継投が功を奏した。先発・才木を五回で代えると、２点リードの六回は２番手でドリスをマウンドへ。１回を無失点にねじ伏せる投球に指揮官はニンマリだ。

「ハートウィグがこの前（１５日）出た場面でも、ドリスでいけるんですけど、いろんな選手の様子を見ながら。試してるわけではないんですけど、結果が全てですね」

１５日はハートウィグが２点リードの七回に同点弾を浴びた。結果的に逆転負けにつながったが、ブルペン陣はまだまだビルドアップ中というわけだ。七回以降は及川、石井、岩崎が無失点。日本新記録の４０試合連続無失点を達成した石井については「シーズン中は同じ気持ちで戦ってもらう。それに尽きる」と多くの言及は避けたが、「ナイスピッチングです」とねぎらいの言葉も贈った。

１９日から京セラドームで中日２連戦。「ブラックユニホームを着られるので楽しみ。選手には疲労を取りながら頑張ってもらおうと思います」。お気に入りの“黒虎”に袖を通し、Ｖへのカウントダウンを進めていく。