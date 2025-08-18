

職場でも「蛙化現象」、ありませんか？（画像：metamorworks / PIXTA）

蛙化（かえるか）現象という言葉を聞いたことがあるだろうか。蛙化現象とはもともと恋愛関係において、好きだった相手が自分に好意を示してくれた途端、一気に気持ちが冷めてしまう心理現象として使われていた。

それが段々と広義に解釈されるようになり、魅力的だったり、尊敬したりしていた相手を、ちょっとした行動や癖がきっかけで幻滅してしまうようなことを蛙化現象と呼ぶようになった。

職場における蛙化現象とは？

この解釈で言えば、部下と上司の関係においても蛙化現象は散見される。最も典型的なパターンが、尊敬していた上司が研修から戻ってくると、これまでの言動が一変し、部下が戸惑ったり、引いてしまったりするパターンだ。





こんな場面を想像してほしい。

金曜日まで「結果がすべてだ」と言っていた課長が、月曜日に出社すると「結果も大事だが、プロセスはもっと大事だ」と言い始めた。どうも、週末の研修で学んだことを、そのまま職場に持ち込んでいるらしい。当然、部下たちは困惑した。「この人、本当に理解して言っているのか？」と。

若手社員の中には、すでに大学でリーダーシップ教育を受けた人もいる。彼らからすれば、初歩的なコーチング手法を使おうとする上司にどう対応すればいいか困るという。

また、ある大手メーカーの営業部では、実際にこんなことが起きた。50代の部長が「サーバントリーダーシップ研修」から戻ってきた翌日。朝礼で突然「これからは皆さんの意見を最優先にします」と宣言したのだ。

しかし部下たちは白けていた。なぜなら、先週まで「いったん組織で決めたルール通りに仕事をしよう」と指示していたからだ。それなのにその後の1on1ミーティングでは、上司から次のような紋切り型の質問が繰り返された。

「この仕事を、どのような手順で進めていきたいかな？」

「そのような手順で進めると、どのような気分になるかな？」

「もし期待通りの成果が出たら、どのような気持ちになるかな？」

「その気持ちは、10段階のうちどれぐらいのレベルになるかな？」

若手社員は部長に"寄り添う"ために、その質問に付き合った。しかし本心では、こう思っていた。

「本来は、上司が部下に寄り添うべきだろう。なんで部下が上司に気を遣わなくちゃいけないんだ」

研修で習った「話し方」をそのまま使うリスク

「話し方」のスキルを上げるのは、とても難しい。スポーツと同じで、2〜3日の合宿研修を受けたからといってスキルが身につくはずがない。学生時代にリーダーシップや、コミュニケーションのトレーディングを受けていた若者にとっては常識である。

そのため、若い部下たちが上司の言動を見て、「蛙化」してしまうのは、以下のようなパターンだと筆者は考える。

（1）話すタイミングが悪すぎる

（2）部下の実力をわかっていない

（3）継続性がない

1つずつ解説していこう。

（1）話すタイミングが悪すぎる

研修から戻った上司が最初に犯す過ちは「タイミングの無視」だ。

たとえば月末の締め切りに追われている部下を捕まえて、「ちょっと30分、君の悩みを聞かせてくれないか」と言い出す。研修で「傾聴や質問の重要性」を学んだばかりの上司は、すぐに実践したくてウズウズしている。

上司と部下が逆であればいい。研修を受けてきた部下のために、上司が付き合うのはある意味、当然だ。しかし部下が上司のために付き合うのは、迷惑でしかない。

「今日中に提出しなければならない資料があるんですが……」

そう伝えても、上司は引き下がらない。

「いや、部下の考えを聞くことが最優先だと研修で学んだんだ」

「君も、日ごろから話したいことがあるんじゃないか？ なんでも聞くよ」

結果、部下は残業を余儀なくされた。しかも上司との面談では、ただ「うんうん」と頷かれるだけ。

「他にないかな？」

「うーん……。他には？」

こんな通り一辺倒の質問をされて、新しいアイデアが出るわけはない。

部下は心の中で思っていただろう、「スライドアウト（相手からより多くのアイデアや選択肢を引き出す手法）の質問ぐらい、もっとレパートリーを覚えてよ」。

学生時代にファシリテーションスキルを身につけていた部下は、上司の姿を見ながらガッカリしていた。そして我慢できずに言ってしまった、「今日中に終わらせなければならない仕事があると言ったでしょ。こんなタイミングで話しかけられても、頭が回らないですよ」と。

（2）部下の実力をわかっていない

さらに深刻なのは、部下の実力、つまり「仕事の成熟度」をまったく考慮しないアプローチだ。

すでに経験も実績もある中堅の部下に対してなら「この仕事は、どのような手順で進めていきたいかな？」と質問しても、答えが返ってくるかもしれない。

しかし、まだ知識も経験も足りない若者は答えようがない。具体的な指示やアドバイスが必要だ。それなのに「自分視点」で話している上司は、相手もこれぐらいは知っているだろうと思い込んでいる。

部下が「どのような手順で進めたらいいかって……。そう言われても、わかりません」と正直に答えても、上司は「少し考えれば、わかるじゃないか」と譲らない。

そのため部下から「え、考えてもわかりませんよ」という反応が返ってくると、上司は「なぜ部下が考えないのか」「もっと傾聴したほうがいいのか」「普段から聞く姿勢をとらなかった自分が悪いのかもしれない」など"迷宮入り"してしまう。

部下は本当に「考えてもわからない」のだ。それを正直に言ってくれているのだから、本来はその状況に対応すればいい。ところが、いつも自分視点で部下と話している上司はどうしていいかわからない。部下が何をどこまでのレベルで知っているのかさえ理解していないのだ。

最も部下を幻滅させるのは？

（3）継続性がない

最も部下を幻滅させるのは、研修効果が1週間から2週間で消えてしまうことだ。

研修直後の1on1ミーティングでは、「この仕事は、どのような手順で進めていきたいかな？」「そのような手順で進めると、どのような気分になるかな？」……などと質問していたのに、1週間も経つと次のように変わる。

「そんな手順、誰が教えた？」

「わからないんだったら、誰かに聞かないとダメだよ」

さらに1週間も経つと何も言わなくなり、部下から「相談に乗ってほしい」「アドバイスしてもらいたい」と話しかけても、「後にしてくれるかな」「今忙しいんだよ。見ててわからない？」と部下を邪険に扱う始末。そして自分の手が空いたころになって、部下に話しかけるようになる。

「また1on1ミーティングをやろう。さあ、なんでも話して」。そう言いながら研修で習った質問集を手にして、面談を始めるのだ。こうした上司の姿を、部下たちは冷めた目で見ている。「また始まった」「今回は何日続くかな」と思いながら。

自分視点から相手視点の「話し方」に変えよう！

相手の立場に立って考える。これはビジネスの基本だ。

なのに研修の高揚感に浸ってしまうと、この当たり前のことを忘れてしまう人たちがいる。特に「研修慣れ」していないベテランたちは気を付けたい。部下たちは冷静に見ている。上司の変化が本物か、ただの付け焼き刃か。その違いは、「話し方」一つで明確に伝わってしまうのだ。

今の若者の多くは、大学でコミュニケーション理論やリーダーシップを学んでいる。ファシリテーションやディベートのトレーニングを受けた者も少なくない。40代50代の上司が研修で初めて触れる内容など、とっくに知っている。上司の「覚えたてのコーチング」に触れて苦笑いしているかもしれないのだ。

だからこそ、「話し方」のスキルを上げたいなら、自分視点を捨てて相手視点を身につけよう。そうすれば、部下にどんな知識が足りていて、何が不足しているかが見えてくる。もし、自信がないなら、正直にこう聞いたらいい。

「研修ではこう学んだけど、○○さんはどう思う？」

蛙化現象は、上司自身が作り出していると肝に銘じるべきだ。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）