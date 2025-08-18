ÃËÀ¸þ¤±¥á¡¼¥¯¤òÆü¾ï¤Ë¡¡Ì¾¸Å²°¡¢ÀìÌçÅ¹¤ØÍèµÒÂ¿¿ô
¡¡ÃËÀ¸þ¤±¤Î²½¾Ñ¤¬¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥á¥ó¥º¥á¥¤¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï·îÌó100¿Í¤¬ÍèÅ¹¡£Å¹°÷¤Ë¤è¤ë¥á¡¼¥¯¤ä¡¢¼«Âð¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÂåÉ½¤Î°Ëß·ÊöÏ©¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ï¡ÖÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÍèÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë20¡Á30Âå¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ä80Âå¤â¡£È©¤Î¿§Ì£¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢ÁÇÈ©¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¼«Á³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¡¼¥¯¡×¤ò´õË¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥á¡¼¥¯¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑµÒ¤â¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë²ÃÆ£ðó´ð¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÈ©¤¬À°¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£