＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞

そば好きミュージシャンとして知られるロックバンド、DEENのボーカル池森秀一（55）が8月28日に東京・日本武道館にそば店「SOBA CAFE IKEMORI日本武道館店」を開店します。64年に完成して昨年に“還暦”を迎えた武道館で、そばの専門店がオープンするのは初めてです。

ミュージシャンにとって、武道館は“音楽の聖地”と言われますが、武道家にとっても“聖地”です。大学時代に空手をしていた記者にとっては、殺気あふれる空気感に満ちた戦いの場でもありました。

大学対抗の公式戦は武道館で開催されます。当時、大学空手の組み手試合のルールは「寸止め」が原則ですが、実際は「ライトヒット」でした。「ガツンッ」と相手の顔に思い切り当てては反則ですが、1、2センチでも距離が届いていないとポイントにはなりません。間合いを計り、自身の拳をコントロールしながら「ビシッと一発当てて素早く引く」というイメージ。「一撃必殺」をモットーとする昭和の空手で、現在の6本勝負でなく一本勝負です。1本取られても2本取り返せばいいみたいな悠長なことは言っていられません。1対1で向き合った相手とは、皮膚が切れるようなピリピリとした緊張感がありました。

社会人になり、音楽記者として武道館に足を踏み入れましたが、最初のころはすごく抵抗がありました。楽しいエンタメ記事を書かなければいけないのに、学生時代の空手家としての闘争心と緊張感がリアルに脳裏によみがえってきます。トラウマですね。学生日本一になった先輩は「試合の時は親の敵だと思って戦った」と語っていました。それくらいの思いをこぶしに込めてガチンコでぶつかる殺気あふれる場所。それが武道館だったのです。

何度も音楽の取材を重ね、武道館に1年遅れて今年、還暦を迎えました。学生時代の面影は今やまったくなく、すっかりトゲの抜けたオッサンと化した私。今は100％楽しみにして、「池森そば」を食べに武道館に行きたいなと思えています。【松本久】