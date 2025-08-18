◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・ロバーツ監督が１７日（日本時間１８日）、試合前に取材に応じ、佐々木朗希投手について「彼は今週後半に登板する予定だ。彼はいまここ（ＬＡ）にいるけど、今週のどこかでオクラホマシティー（ドジャース傘下３Ａ）に合流する予定だ」と明かした。オクラホマシティーは、１９日（同２０日）からマリナーズ傘下タコマと６連戦を予定している。

佐々木は１４日（同１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に先発。９７日ぶりの実戦登板は予定の３回を投げ切れず、２回０／３を６安打３失点で降板。球数４１球で最速は９５・７マイル（約１５４キロ）といまひとつだった。試合後には「初回もどこで（スピード）ガンが出てるのか分からなくて。そこはフワッと入ってしまって、後で聞いたらあんまり（球速が）出てなかったので。シンプルにぬるっと入ってしまったところが反省」と話していた。

１５日（同１６日）のパドレス戦の前に取材に応じたロバーツ監督は、３Ａマイナーでリハビリ登板を果たした佐々木について「（球速は）少し驚いた。心配とまでは言わないが、期待としては最速１６０キロ台に乗せることです」と話していた。