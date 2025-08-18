Ｓｎｏｗ Ｍａｎの向井康二（３１）、俳優の中村蒼（３４）が１０月期のＴＢＳ系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜・後１０時）に出演することが１７日、分かった。

元ヤンキーの社長（川栄李奈）が娘の名門小学校入学のため、大手企業に勤めていた元エリート（波瑠）と“母親なりすまし”の契約を結ぶことから始まる物語。向井は元ヤン社長を支える副社長、中村は小学校教師を演じる。

向井は役どころについて「かっこいいところは似ているのかな。監督から『かっこよくしていただきたい』とお話しいただいた際には『役づくりはいらないですね』と言わせていただきました」と冗談交じりに自信をのぞかせた。「見たことのないオリジナルストーリーなので、演じるのが楽しそう」と話し「お芝居が上手な波瑠さんと川栄さんに食らいつき勉強しながら、僕も負けないように頑張ります」と意気込んだ。

教師役は初めてという中村は「新鮮。実際に担任を受け持つような気持ちで、児童のみなさんと楽しく撮影期間を過ごせたら」と笑顔。真面目だが、どこか天然な一面も併せ持つキャラクターだといい「なりすましの母親と対面した時にどう行動するのか、彼の考え抜いて見つけ出した正義をみてもらえたら」と呼びかけた。