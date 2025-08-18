◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）

巨人は阪神に連敗し、今季最大タイの１３ゲーム差となり、３位・ＤｅＮＡに０・５差と迫られた。打線が序盤の好機を生かせず、４回に失策も絡んで３失点。阪神先発の才木には７連敗を喫した。７安打の阪神を上回る１０安打を放ちながら敗れ、同カードのホーム９敗目は１９５２年のフランチャイズ制以降、球団史上ワースト。勝負強さや守備力の面で、首位を独走する阪神との差を痛感するカード負け越しとなった。

諦めない姿勢で挑んだが、あえなく沈んだ。２点を追う９回無死一、二塁。代打・増田大がスリーバント失敗に終わると、後続も倒れて１０安打１得点で試合終了。阿部監督は「ああいう決めなきゃいけない（バントを）ね、すごく難しいんだけどね」と唇をかんだ。今カード１勝２敗で今季の阪神戦は６勝１５敗。５２年のフランチャイズ制以降、同カードのホーム９敗は球団史上ワーストとなった。指揮官は７月に「力の差がもう歴然としているよね」と語ったが、現状でも虎との差を埋められていないことを示す敗戦となった。

《１》決定力 相手先発の才木に対し、２、３、４回と得点圏に走者を置いたが無得点。阿部監督は「何本ヒットを打とうがね、点が入らなきゃどうしようもない。（走者を進めることが）できたら勝てるだろうし、できなかったら負ける」と受け止めた。５回の丸のソロが才木から昨年８月以来３６イニングぶりの得点となったが、５回７安打１得点で難敵に７連敗。一方の阪神は、最初の好機の４回に３得点。決めるべきところできっちり決められた。

《２》失策 ４回２死一、三塁、赤星が高寺に先制右前打を許し、さらに右翼の丸が後逸。一走・大山の生還も許した。「大体ミスした方が負けますからね」と指揮官。チームの今季失策数はリーグワーストの６３で、うち阪神戦で２０。阪神は今季４６で、巨人戦は８と大きな差がある。

《３》苦手投手の存在 才木には今季４戦４敗、防御率０・３８。前日１６日に２安打完封を許した村上にも同４戦０勝３敗、防御率０・６０と苦手を克服できないままだ。「何とかしないとね、上にはいけないんで」。ポストシーズンで再戦する可能性もあり、一刻も早く苦手意識を払拭（ふっしょく）する必要がある。

長嶋茂雄さんの追悼試合として行われた１６日の一戦に勝ち切れず、一夜明けのこの日も連敗。首位・阪神とは今季最大タイの１３差に広がり、借金１となった。「とにかく前向いてやるしかない。阪神にやられっぱなしですけど、優勝が０％になったわけではない。諦めちゃいけないですし、これから全部勝つつもりでやるしかないんでね」と阿部監督。先の戦いに向けても、レギュラーシーズン残り４試合の阪神戦で、少しでも差を埋めたい。（田中 哲）