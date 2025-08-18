◆パ・リーグ オリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回（１７日・京セラドーム）

オリックス・宮城大弥投手（２３）が、２１日の日本ハム戦（エスコン）で復帰する可能性が１７日、高くなった。下半身のコンディション不良のため８日に出場選手登録を抹消され、回復や調整を優先。ほぼ最短で１軍のマウンドに戻れる見通しが立った。

チームはこの日の西武戦（京セラＤ）で６点差を逆転し、サヨナラ勝利。１６日に２軍戦で復帰した主軸の西川に続き、エースも戦列に戻る予定となった。１３日から１軍に再合流し、ブルペンでも投球練習。今季は１７試合で４勝３敗、防御率２・５５と勝ち星には恵まれていないが、「僕としては早く（１軍に）戻りたい気持ちです」と常に戦うイメージをしてきた。

１９日からの日本ハム３連戦は、宮城から昨年までの背番号１３を受け継いだ新人・寺西成騎投手（２２）が先陣。宮城と同じ０１年生まれで、この日１軍に今季初合流した左腕・佐藤一磨投手（２４）が２０日の２戦目に向かう。２位・日本ハムの背中は遠いが、浮上には一戦必勝あるのみ。「Ｕ―２５トリオ」で大反攻の流れをつくる。