◆パ・リーグ オリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム）

オリックスが２０年７月２２日の楽天戦（楽天生命）以来となる６点差逆転勝ちを収め、２カードぶりに勝ち越した。同点の延長１２回、プロ１０年目の広岡大志内野手（２８）が左越えに自身初のサヨナラ本塁打となる５号ソロ。５回には太田椋内野手（２４）に自身初の８号満塁弾、６回には中川圭太内野手（２９）に同点の９号２ランが生まれ、アーチ３発で劇的勝利をつかんだ。

広岡はヘルメットを取り、叫びながら歓喜のウォーターシャワーに飛び込んだ。「（今までは）サヨナラの場面で、なかなかあれだった（結果が出なかった）。プロをやっている間に打ててよかった」。６―６で迎えた延長１２回、あとアウト２つでドローとなる場面。中村祐が７球目に投げた直球を完璧に捉え、左翼席に届けた。「（カウントが）３―２だったので『行く』という気持ちで。見逃し三振だけはしないように」。腹をくくり、プロ１０年目、自身３チーム目にして初の劇弾につなげた。

反撃の号砲を鳴らしたのは７年目の太田だ。０―６の５回１死満塁、隅田の初球をバックスクリーンに突き刺した。「１点ずつ。６点差もあったし、逆に思い切って打つことができた」。試合前時点で今季対戦防御率１・７６だった難敵に一矢を報いると、６回は２死一塁で中川に左越え同点２ランが生まれた。試合を決めた広岡は「２点差まで行ったので、すごく大きかった」と後輩の一撃に感謝。チーム全員が「諦めない姿勢」を体現し、５年ぶりの大逆転を呼び込んだ。

毎年恒例「Ｂｓ夏の陣」の最終戦に３発の花火を打ち上げ、４位・楽天とは３ゲーム差に拡大。岸田監督は「素晴らしい。本当に全員で勝ち取った（白星）」と、打線、そして移籍後初の３連投となった岩崎を含めた投手陣の粘りを評価した。左足首のけがで離脱中の正左翼手・西川については「合流します」と、１９日の日本ハム戦（エスコン）で１軍復帰させることを明言。役者をそろえたオリックスが、最後までＣＳ争いを熱く盛り上げる。（南部 俊太）