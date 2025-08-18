◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 東洋大姫路３―２西日本短大付（１７日・甲子園）

優勝候補の一角・東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）との接戦を３―２で制し、２０１１年以来の８強入りを決めた。元阪神・桧山進次郎氏が名前の由来で、自身の打席でも桧山氏のヒッティングマーチで応援を受ける白鳥翔哉真（ひやま）左翼手（３年）が５回に決勝打。３試合連続打点で今大会計７打点とし、９３年の育英・大村直之（元近鉄など）、２０００年の同・栗山巧（現西武）ら３選手が持つ県勢１大会最多打点記録９に、あと「２」に迫った。

勝負どころでまた快音を響かせた。２―２に追い付いた５回２死一、二塁。４番・白鳥の打席を前に、相手投手が背番号１の中野琉碧（３年）に代わった。「向こうもエース。より一層、気持ちが高まった」。内角の変化球を捉えた主砲の打球は中前へ。３試合連続打点で、試合をひっくり返した。

１、２打席目は引っかけたゴロで凡退と、決して本調子ではなかった。センター返しの意識を徹底して臨んだ３打席目だったが、「どうやって打ったかというよりも、気持ちで打った」のが偽らざる心境だ。今大会１２打数６安打もさることながら、全てが適時打。驚異の勝負強さで大会の打点を７まで積み上げた。

一塁側アルプス席には、思わぬ“ファン”の姿もあった。元阪神私設応援団の市野和則さん（５９）。「♪この一打にかけろ」で始まる桧山氏の応援歌を作詞・作曲した本人だ。息子から白鳥が曲を使用していることを聞き、同校の試合を観戦するようになった。桧山氏の大ファンだった白鳥の父・一馬さん（４９）とは連絡を取り合う仲で、白鳥とも昨秋の近畿大会で初対面した。「曲使ってくれてありがとうね」。「父から聞いてます！」。この日も聖地に響いた応援歌に、「ほんまにね、この曲を甲子園に響かせてくれてありがとうって気持ちやね」と目を細めた。

準々決勝の相手は沖縄尚学。６月の沖縄招待試合で戦ったばかりで、２年生左腕・末吉良丞からの継投の前に完封負けを喫した。白鳥も２三振を喫しており、「同じ相手に２度は負けない」と決意新た。１９７７年以来４８年ぶりの全国制覇へ―。“夏の東洋”の翔哉真が「この一打」で、さらに打点を積み重ねる。（瀬川 楓花）