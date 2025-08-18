◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１７日・バンテリンドーム）

背に腹は代えられない。来年１月に創立９０年を迎える中日が、ＤｅＮＡ・藤浪対策として、球団史上初めてスタメンに左打者９人を並べた。藤浪降板後の終盤に一時は逆転したものの、延長１２回に勝ち越しを許して３連敗。井上監督は眉間にしわを寄せた。

「けが人は出したくないし、ベストオーダーでは臨めない。そのピッチャーを立てられたら、控えメンバーを出しながら、左を並べる策しかない」

オール左でスタメンを組まざるを得ない理由は明白だった。日本球界復帰後１軍初登板の藤浪は、渡米前から右打者の頭部付近への抜け球が目立った。直近でも６日のイースタン・巨人戦（横須賀）で、右打者に２死球を与えていた。右腕からの死球を回避するため、主砲の細川、長距離砲のチェイビス、堅守の田中ら、右の主力打者を外す苦肉の策。松中打撃統括コーチは「選手を守るのも僕らの仕事。本人が出たいと言っても、リスクがある以上、止めないといけない」と選手ファーストを強調した。

５月以来、今季４度目のスタメンで起用された樋口がプロ初安打を放ち、この日に昇格した板山は猛打賞。一定の成果はあったが、藤浪には５回まで４安打１点に抑えられた。「（相手に）『よいしょ、よいしょ』と（テンポよく投げられると）思われても、しゃくに触るけど、細川や石伊に万が一のことがあったらと思うと、他の監督さんもそうするんじゃないかな」。ベスト布陣で臨めなかったことに、指揮官の不満は募るばかりだった。

藤浪の降板後、７回にブライト、山本、細川と右の代打をつぎ込み２点を勝ち越したが、延長戦の末に敗れ、借金は今季ワーストの１２まで膨らんだ。今後も藤浪との対戦時は左打者を並べる可能性が高いが、松中コーチは「何か、手を打てるように考えておく」とも言った。同じ轍（てつ）は踏まない。次回は思わぬ秘策が見られるかもしれない。（森下 知玲）