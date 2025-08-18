◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日 ▽３回戦 横浜５―０津田学園（１７日・甲子園）

グラウンド外で翻弄された夏が終わった。５点を追う９回２死一、二塁。津田学園・桑山晄太朗の飛球は左翼手のグラブに収まった。「率直に悔しい。勝って校歌を歌いたかった」。８回８安打５失点のエースは大粒の涙。７日の初戦以来１０日ぶりとなった聖地で、センバツ王者・横浜に屈した。

広陵の辞退により、２回戦は不戦勝。試合が予定されていた１４日に１時間、甲子園での練習が設けられた。ところが３回、１死二塁で左翼の田中寛人が左前打を後逸し、打者走者まで生還を許す先制の２失点。試合勘への影響を指摘されたが、佐川竜朗監督（４７）は「今日守備がしっかりできたのは間違いなく甲子園練習のおかげ。明らかな力の差、王者の強さ」と言い訳はしなかった。

桑山は試合終了後、横浜・奥村頼と阿部葉から「ナイスピッチ」と言葉をかけられたという。最速１４９キロ左腕は「高校野球はやりきった」と大学進学を明言。ライバルの言葉を胸に、次のステップに挑む。（藤田 芽生）