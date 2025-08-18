◆パ・リーグ オリックス７Ｘ―６西武＝延長１２回＝（１７日・京セラドーム）

オリックス・横山楓がプロ初勝利に頬を緩めた。延長１２回の１イニングを３者凡退に抑え、その裏、広岡の５号ソロでサヨナラ勝ち。「一度は終わった身。考えたら、長かったかもしれないです」。入団からの３年間で４試合登板にとどまり、昨オフに一度戦力外通告を受けた苦労人。育成から支配下への再昇格を経て、通算７試合目で手にしたウィニングボールを握りしめた。

背番号が一度３ケタに変わった今季から、妻が毎日、手弁当を持たせてくれる。「体づくりを心掛けてきたので、すごく支えてくれた」。プロ野球選手として活躍することが一番の恩返し。「これからも家族と頑張っていきたい」と誓った。

自身の好投で勢いづいたチームは２０年７月２２日の楽天戦（楽天生命）以来となる６点差逆転勝利。「一喜一憂はせず、やってきたことを継続したい」。宮崎学園時代、同じ宮崎の都城で１学年下だったドジャース・山本に練習法を尋ねられたという「由伸が目標にした男」。死に物狂いで右腕を振り続ける。（南部 俊太）