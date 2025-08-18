◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）

さん然と輝く金字塔を打ち立てても、阪神・石井大智投手（２８）の表情は変わらない。ただ心の中には、尽きることのない感謝の気持ちが充満していた。２０２１年の平良（西武）を超え、ＮＰＢ新記録の４０戦連続無失点を達成。「たまたまかなと思う」と振り返った最強右腕は、こう続けた。

「そのたまたまを引き寄せるためにいろんなことをしている。自分で結果は左右できないけど、準備はプライドを持ってやってきた」

２点リードの８回にマウンドへ。１死から岡本に遊撃内野安打を許したが、冷静だった。「変化球が合うバッターかな」と続くキャベッジには全球直球勝負で挑み、最後は内角１５０キロ直球で見逃し三振。岸田も右飛に仕留めて快挙を成し遂げた。「いつも通り彼らしいピッチング」と藤川監督。今季４３試合の登板で、失点は４月４日の巨人戦（東京Ｄ）で喫した１点のみ。頭部打球直撃の苦難も乗り越え、防御率０・２１と異次元だ。

原点は秋田高専からトライアウトを受けて入団した四国ＩＬ・高知時代。四国ＩＬ選抜の一員として臨んだ北米遠征で、世界観が変わった。約１か月間で米国やカナダを転々とし、ＭＬＢを目指す米独立リーグ所属の選手と対戦。一投一打に全てを懸け、本気で夢を追うプレーヤーの熱を肌で感じた。「本当にいい経験になった」。その後、ドラフト８位から始まったプロ野球人生。不断の努力でここまではい上がってきた。

「頭に当たった試合は２球しか投げてないし、その後は湯浅が抑えてくれた。日々、守ってくださる野手の皆さんにも感謝したい」。首位独走のチームは東京Ｄで球団最多のシーズン９勝目。貯金を今季最多の２５に伸ばし、優勝マジックも２つ減らして２２とした。鉄壁のセットアッパーが君臨する藤川阪神に、死角はない。（中野 雄太）