◆プロボクシング▽日本女子バンタム級（５３・５キロ以下）暫定王座決定戦（１９日・後楽園ホール）

プロボクシングでデビュー２連勝中の日本女子バンタム級１位・高倉日向（２１）＝ディアマンテ＝がこのほど、同級２位・メットカルフ沙莉（３２）＝花形＝との同級暫定王座決定戦（１９日・後楽園ホール）へ向け、大阪・堺市内の所属ジムで取材に応じた。「３戦目でタイトルを取る自信がある」ときっぱり。所属ジムの野上奈々会長（４７）の現役時代に並ぶスピード獲得を見据えた。

好川菜々のリングネームで３戦目に東洋太平洋女子ライトフライ級王座、８戦目にＷＢＯ女子世界フライ級王座を獲得した野上会長も「技術に加えて最近、パワーも出てきた。判定でもＴＫＯでも勝ってくれれば」と同ジムの選手１号の高倉に期待。野上会長の夫・真司トレーナー（５０）がチーフセコンドを務めるなど、ディアマンテジムの総力戦で臨む。

高倉は全国優勝も経験した浪速高を２３年３月に卒業後、看護師を志して一時は競技を離れたが、ジムメートらの試合を見て競技意欲が再燃。昨年プロデビューし、現在は短大の看護学科に通いながら、ジムワークと両立している。前試合はライトフライ級だったが今回、３階級上のバンタム級で王座初挑戦のチャンスが到来し、出場を決意。筋トレでフィジカル強化も、はかってきた。

日本ボクシングの聖地・後楽園ホール初見参だが、アウェーの緊張に、のみ込まれるつもりはない。「私はアマチュア時代から大舞台に慣れている。試合を楽しみ、勝って帰ってきたい」と笑顔。「目標のボクサーは（野上）奈々会長」と明言する高倉が、世界につなげる一歩を踏み出す。

◆高倉 日向（たかくら・ひなた）２００４年４月３０日、大阪・堺市生まれ。２１歳。小学４年時に弟と地元ジムでキックボクシングを始める。中学２年時にディアマンテジムでボクシングに転向。３年時には中学生女子５５キロ級で全国統一王者に。浪速高１年時に全国高校選抜大会優勝。アマ通算１２勝３敗。２４年４月、プロデビュー。プロ通算２勝（１ＫＯ）。身長１６３センチ。右ボクサーファイター。