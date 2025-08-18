「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

こともなげに抑えた。阪神・石井大智投手（２８）が２点リードの八回に登板し、１回を１安打無失点に封じてプロ野球新記録となる４０試合連続無失点の金字塔を打ち立てた。右腕の快投もあって巨人に連勝を飾り、優勝マジックは藤川球児監督（４５）の背番号と同じ「２２」となった。２位とのゲーム差は今季最大の「１３」。もう後ろを振り向く必要はない。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（ＴＶインタビュー）

−石井の投球は。

「いつも通りで、彼らしいピッチングだったと思いますね」

−新記録を達成した。

「その辺りはファンの皆さんにお任せして。本人がどんなコメントを残しているか楽しみにしてもらいたいと思います」

−岩崎が復帰。

「いいウオーミングアップになったんじゃないかなと。そんなに不安もなく見てましたけど、良かったと思います」

−高寺が先制打。

「打った瞬間にガッツポーズしてるのが背中越しに見えたんですけど、まだ早いですね（笑）」

（囲み）

−才木は粘投した。

「前回は１２０球を超えて完投してますから。今日はあの辺りでという感じですね」

−役目は果たした。

「そうですね。本人はまだ投げたいでしょうけど、投げられてもあと１イニングぐらいですから。それよりドリスが今日（六回に）行きましたけど、いろんな部分でまだまだチームとして向上していかなければいけないところもありますからね。いい形になったんじゃないかなと思います」