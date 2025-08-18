「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）

こともなげに抑えた。阪神・石井大智投手（２８）が２点リードの八回に登板し、１回を１安打無失点に封じてプロ野球新記録となる４０試合連続無失点の金字塔を打ち立てた。右腕の快投もあって巨人に連勝を飾り、優勝マジックは藤川球児監督（４５）の背番号と同じ「２２」となった。２位とのゲーム差は今季最大の「１３」。もう後ろを振り向く必要はない。石井の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−新記録を達成した率直な気持ちは。

「今日の試合はすごく意地と意地のぶつかり合いというか、すごくいい試合だなと思いながらブルペンで見てたので。点を取ってくれたので、自分の仕事ができたらなと思ってマウンドに上がりました」

−投げ終わった後の石井コールは。

「ごめんなさい、試合中は聞こえてないので、あんまり覚えてないです」

−集中しているから？

「はい、そうです」

−記録達成を実感したのは。

「実感してないかもしれないですし、実感することはないかもしれないです」

−監督から言葉は。

「おめでとうと言っていただきました」

−４０試合の重みは。

「重みというか、一試合一試合頑張って来て。日々守ってくださる野手の皆さんにすごく感謝したいと思います」

−キャベッジは変化球が合うからストレートで押していこうと事前に坂本と話していたのか。

「それはしてないです。僕のイメージと誠志郎さんもそう思ってたのかなというのもありますし。リードにすごく助けられました」

−あさって以降もファンは見守っている。

「僕の投球というよりはチームの勝ちを応援してくれたらなと思います」