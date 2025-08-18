金足農（秋田）のプロ注目右腕・吉田大輝投手（3年）が大学進学の意向を固めたことが17日、分かった。複数の関係者が明かした。

18年夏の甲子園準優勝で「金農旋風」を巻き起こした兄・輝星（現オリックス）の背中を追って金足農に進学した。

2年連続出場となった今夏の甲子園では1回戦で沖縄尚学に0―1で敗退。6回途中から救援して自己最速147キロを計測も、3回1/3を4安打1失点だった。

大舞台での猛アピールとはならなかったが、優勝した秋田大会や普段の練習を視察し、素質を高く評価する球団もあり、プロ志望届を提出すれば指名は濃厚だった。

それでも兄とは別ルートとなる大学野球の4年間で腕を磨き、再びプロ入りを目指す決断を下した。

この日は甲子園で行われた仙台育英―沖縄尚学戦を一塁側アルプス席で観戦。仙台育英の外野手・佐々木義恭主将（3年）が秋田出身で、LINEで連絡を取り合う仲だったため、東北勢最後の出場校への「友情応援」が実現した。

仙台育英の応援団とともに声を枯らし「アルプスから野球を見るのは（兄が準優勝の）7年ぶりぐらい。な、んか、ちょっと懐かしい感情があります。（甲子園は）人生を良くも悪くも変える場所だった。本当に今までの努力を証明する場なのかなと思います」と語っていた。

◇吉田 大輝（よしだ・たいき）2007年（平19）4月23日生まれ、秋田市出身の18歳。小1から野球を始め天王中では軟式野球部に所属。金足農では1年春からベンチ入りし、同年秋から背番号1。好きな食べ物はフルーツ。1メートル78、85キロ。右投げ右打ち。