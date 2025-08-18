◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦 西日本短大付2―3東洋大姫路（2025年8月17日 甲子園）

優勝した1992年以来33年ぶりのベスト8進出を目指した西日本短大付（福岡）は東洋大姫路（兵庫）に2―3で惜敗した。3回に4番・佐藤仁内野手（3年）の適時打などで2点を先制したが、4回以降は好機を生かせずに逆転負けした。

92年以来の全国制覇を本気で目指していた。だからこそ、西日本短大付ナインは涙が止まらなかった。主砲として引っ張ってきた4番の佐藤仁（3年）は「チャンスで打てなくて、申し訳ない気持ちでいっぱい」と壇上で男泣きした。

3回に佐藤、安田悠月（ゆうき＝3年）の連続適時打で2点を先制したが、2番手で登板した東洋大姫路のエース木下の前にあと一本が出ない。7回1死一、二塁は佐藤、安田が連続三振に倒れた。今春の選抜では本塁打も放った甲子園での日々を終えた背番号3は「凄く楽しい場所ですし、時には恐ろしい場所だったと思います」。大きな歓声を浴びる喜びと、勝負の難しさを知った。

先発した背番号11の原綾汰（3年）は130キロ前後の直球とスライダーをコーナーに投げ込み4回2/3を3失点と粘りの投球。今春の選抜では横浜戦で2回1/3を4失点に終わったが、今夏の甲子園は2試合に先発するなど大きく成長した。「負けて悔しいけど、コントロールがあれば、球速がなくても抑えられるところは見せられた」と話した。

福岡県勢では小倉以来となる70年ぶりの3季連続出場だった甲子園で夏2勝を挙げた功績は色あせない。OBの日本ハム・新庄剛志監督と同級生の西村慎太郎監督は「残念だったけど、このチームになってから最高のゲームはできた。後輩たちにもつながる」とねぎらった。胸を張って地元の八女へ戻る。（杉浦 友樹）